ايغور يهدي الشارقة فوزاً ثميناً على العين

المصدر: الشارقة -عز الدين جاد الله-تصوير سالم خميس

حقق فريق الشارقة نصره الثالث على التوالي في دوري الخليج العربي، والذي جاء على حساب نظيره العين بنتيجة 3-2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري والذي استضافه ملعب نادي الشارقة بالإمارة الباسمة، ليحصد الشارقة العلامة الكاملة رافعاً رصيده إلى 9 نقاط.

في المقابل توقف رصيد العين عند 6 نقاط حصيلة فوزين على اتحاد كلباء والوصل، وحمل فوز الشارقة الثمين توقيع محترفه ايغور كورنادو الذي نجح في تسجيل هدفين وصناعة الهدف الثالث.

بادر الشارقة بالتسجيل في الدقيقة 11 عن طريق ايغور كورنادو بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح حامل اللقب بعد الرجوع لتقنية الفيديو "الفار" إثر عرقلة شيوتاني محترف العين لنظيره ايغور محترف الشارقة داخل منطقة الجزاء، بينما عادل بندر الأحبابي لاعب العين النتيجة لفريقه بعد تلقيه كرة خطرة طويلة من محمد عبد الرحمن " 40"، في حين أحرز لابا كودجو الهدف الثاني للعين في الدقيقة "51”، والغى حكم الساحة هدفاً للعين عن طريق لابا كودجو بداعي التسلل في الدقيقة " 67"، وعادل ايغور النتيجة للشارقة في الدقيقة " 83"، واحرز البديل سالم سلطان هدف التفوق للشارقة في الدقيقة "90" .

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً مميزاً بلغ 9858 متفرجاً.