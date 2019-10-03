"قمة" الجزيرة و شباب الأهلي سلبية

المصدر: ابوظبي - محمد محسن - تصوير سيف الكعبي

خسر الجزيرة نقطتين ثمينتين على أرضه، وتعادل سلبياً امام شباب الأهلي الليلة، على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي ، ليواصل اهدار النقاط، حيث جمع 4 نقاط من اصل 3 مباريات، متراجعاً إلى المركز الرابع مؤقتاً.

على الوجه الآخر عاد شباب الأهلي بنقطة ثمينة خارج ملعبه، ورفع رصيده إلى 7 نقاط، متصدراً قائمة الترتيب، وايضاً بصفة مؤقتة.

ولم يفقد الشوط الأول بريقه وإثارته وأتيحت فرص للفريقين لكنها لم تستغل، وكان صاحب الأرض الأخطر على مرمى شباب الأهلي في الشوط الثاني من حيث الانطلاقات وصناعة الفرص.

وأهدر علي مبخوت ومراد باتنا ثلاث فرص للتهديف، في مقابل فرصة نفذها لوفانور من ركلة ثابتة تصدى لها علي خصيف.

وشارك عمرعبدالرحمن بديلاً لمراد باتنا ق79 بغرض تقوية صناعة اللعب، وبالرغم من تفوق الجزيرة الهجومي إلا انه لم يستطع غزو شباك شباب الأهلي.