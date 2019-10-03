الظفرة يعمّـق جراح النصـر

المصدر: دبي - عدنان الغربي - تصوير - عيسى البلوشي

عمّق الظفرة جراح النصر بعدما ألحق به خسارة موجعة في عـقر داره بـهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، لحساب الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم، وبهذه النتيجة رفع الظفرة رصيده إلى 4 نقاط مقابل نقطة واحدة للعميد.

وترجم الظفرة تفوقه في المباراة بهدف مبكر في الدقيقة 3، مستغلاً هجمة مرتدة وصلت على اثرها الكرة إلى الهولندي ميخائيل كينرو روزفيل الذي ارتطمت تسديدته بالقائم قبل أن تعود الكرة أمام محمد سيف ليسكنها الشباك.

وجاءت ردة فعل النصر ضعيفة بسبب افتقاده للحلول الهجومية وتباعد خطوطه الثلاثة.

وفي الدقيقة 24 حصل النصر على ركنية استغلّها الظفرة لبناء هجمة مرتدّة سريعة بقيادة روزفيل الذي لم يجد أي صعوبة في إضافة الهدف الثاني.

وحاول النصر تدارك تأخره في الشوط الثاني وتمكن من تقليل الفارق في الدقيقة 82 بواسطة البرتغالي توزي لكنه عجز عن تحويل بعض الفـرص السهلة الأخرى إلى أهداف رغم سيطرته على أحداث المباراة في هذا الشوط.