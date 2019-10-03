رابطة المحترفين تعلن الفائزين بجوائز سبتمبر

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلنت رابطة دوري المحترفين أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية لشهر سبتمبر الماضي بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، وحصل محمد جمعة (شباب الأهلي) على أفضل لاعب، وفهد الظنحاني (بني ياس) افضل حارس، وأفضل مدرب رودولفو أروابارينا (شباب الأهلي).

وكان التصويت للنسخة الأولى من الجائزة في الموسم الجديد 2019-2020 انطلق أمس، وانتهى التصويت الذي استمر لمدة 24 ساعة في الثانية بعد ظهر اليوم الخميس.

وفاز مهاجم نادي شباب الأهلي محمد جمعة بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر باختيار الجماهير بعد أن جاء في المركز الأول، بينما جاء التوغولي بينل ملابا مهاجم إتحاد كلباء في المركز الثاني، وحل الغاني ويليام أوسو مهاجم نادي عجمان في المركز الثالث.

أما حارس مرمى نادي بني ياس فهد الظنحاني، فقد تفوق بفارق بسيط على منافسه ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، والذي أنهى التصويت في المركز الثاني، بينما جاء خالد السناني حارس مرمى نادي الظفرة ثالثًا.

وعلى صعيد المدربين أصبح مدرب شباب الأهلي رودولفو أروابارينا أول مدرب أجنبي يحصد الجائزة بعد تفوقه على مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري، الذي كان قد توج بجميع جوائز الأفضل الشهرية الموسم الماضي، وجاء القادم الجديد إلى دورينا مدرب نادي العين إيفان ليكو ثالثًا وفق تصويت الجمهور.

وسيتسلم الفائزون جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم خلال منافسات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي التي تنطلق مساء اليوم.

الجدير بالذكر أن قائمة المرشحين لكل شهر ستضم ثلاثة أسماء في كل فئة، يتم اختيارهم بناء على الإحصائيات المقدمة من شركة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الإحصائيات الرياضية، وتقتصر الإحصائيات على أداء اللاعبين في بطولة دوري الخليج العربي فقط.