مباريات «21» بلا طبيب!

المصدر: دبي - العوضي النمر

دقت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ناقوس الخطر، بتوجيه عقوبة لفت النظر لـ 7 أندية وهي النصر والعين والوصل وخورفكان وشباب الأهلي والشارقة والظفرة، بسبب إقامة مباريات دوري تحت 21 سنة خلال الجولتين الماضيتين من دون وجود أطباء مرافقين لتلك للفرق.

مما يعرض حياة اللاعبين للخطر، في حال تعرض أحدهم لإصابة أو ظرف طبي طارئ، خلال زمن المباراة، وحذرت الانضباط الأندية من تكرار تلك المخالفة، والتهديد بتوقيع عقوبات أكبر في حال تكرار المشهد خلال الجولات المقبلة.

ويقول المستشار حمدان رشود الزيودي نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي: إننا نهدف إلى سلامة اللاعبين والمحافظة على حياتهم، من خلال الحرص على تطبيق اللوائح التي تنص على ضرورة وجود طبيب مرخص مع الفريق خلال المباريات، وتم التعميم بذلك على الأندية مع بداية الموسم الكروي الحالي، ونعتبر سلامة اللاعبين والحفاظ على حياتهم خطاً أحمر لن نسمح بتجاوزه.

أهمية

وقال نائب رئيس لجنة الانضباط إن اللجنة قامت بلفت نظر الأندية إلى تلك المخالفة، ولكنها ستقوم بمضاعفة العقوبة المقررة بحق هذه الأندية في حال تكرار المخالفة خلال الجولات المقبلة، ونوه بأهمية وجود طبيب مختص معتمد في كافة فرق المراحل السنية، وليس مجرد أخصائي علاج، مؤكداً على حرص اتحاد الكرة وتشديده في إجراءات سلامة اللاعبين بشكل عام وخلال المباريات على وجه الخصوص.

وأضاف المستشار حمدان الزيودي أن: إجراءات الأمن والسلامة من الأمور التي يوليها اتحاد الكرة ومختلف لجانه أهمية كبرى، والأمر لا يتوقف على وجود أطباء فقط.

بل الحرص على سلامة اللاعبين خلال المباريات، بعد أن تلاحظ وجود عدد من المخالفات في دخول الاحتياط إلى الملعب خلال المباريات مما يعد تجاوزاً لا نقبله، كونه يهدد سلامة اللاعبين داخل الملعب ولابد أن توفر الأندية الحماية الكافية للاعبيها وتؤمن إقامة المباريات بشكل جيد.

هيكلة

وأكد عبد الكريم الحاج المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، أن إدارة النادي بصدد إعادة هيكلة الوحدة الطبية بالنادي خلال الفترة الحالية، بعد إعادة الوحدة إلى مقر النادي باستاد راشد بالنهدة، وخلال الأيام المقبلة، سيتم توفير الكادر الطبي المطلوب وفق معايير رابطة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، هناك أخصائي لعلاج إصابات الملاعب مع فرق النادي، ولكن سيتم مستقبلاً توفير أطباء بما يتناسب واشتراطات رابطة دوري الخليج العربي، عقب استكمال الوحدة الطبية بالنادي، وإعادة هيكلتها، لأن إدارة نادي شباب الأهلي، حريصة تماماً على تطبيق معايير الاحتراف بنسبة 100%.

وأكد عبد الكريم الحاج، حرص إدارة نادي شباب الأهلي، على سلامة اللاعبين، وأن وجود طبيب مع فريق تحت 21 سنة، يحمي اللاعبين من مخاطر مستقبلية، وقال: «ربما لم تحدث أي مشاكل حتى الآن، ولكن ليس علينا الانتظار حتى وقوع المشكلة، ثم نبدأ بالتصرف بعدها، ونحن في شباب الأهلي، حريصون على تطبيق أعلى معايير السلامة».

تنسيق

ويضيف عبد الحكيم خميس إداري فريق النصر تحت 21 سنة: من المستحيل أن يلعب النصر من دون وجود مختص في إصابات الملاعب، صحيح لا يوجد طبيب حالياً، ولكن يوجد أخصائي علاج الفريق خلال مباراتي الفريق أمام الوصل وعجمان، وسوف يتم التنسيق مع إدارة النادي من أجل تطبيق التعميم المنظم لمثل تلك الأمور، بما يضمن تأمين سلامة اللاعبين والحفاظ عليهم.

حرص

ويؤكد أحمد حديد الجنيبي مدير فريق العين للرديف أن إدارة النادي حريصة كل الحرص على سلامة اللاعبين وتوفير كل ما يلزم من أجل العمل على راحتهم وتأمين سلامتهم، وقال: هناك لبس في الموضوع حيث لم يكن وجود الطبيب إجبارياً في المباريات خلال المواسم الماضية.

حيث كان يوجد أخصائي علاج طبيعي مع الفريق في المباريات، ومع بداية الموسم الحالي وتحديداً قبل مباراة الفريق أمام كلباء تم إخطاري بضرورة وجود طبيب معتمد، وتم التواصل مع مسؤولي النادي من أجل اعتماد طبيب للفريق، ونأمل أن يوجد خلال المباريات المقبلة، خاصة وأن العين حريص على تطبيق اللوائح بما يعزز من أهمية المسابقات وتأمين سلامة اللاعبين.

الهاشمي: وجود الطبيب إلزامي في كل المسابقات

أكد الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة على إلزامية وجود طبيب متخصص ومعتمد من الجهات المعنية خلال المباريات التي تقام في مختلف المسابقات، حرصاً على سلامة اللاعبين، وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة لهم.

وقال: عممنا على الأندية بحرص اتحاد الكرة ولجنة الطب الرياضي على سلامة اللاعبين وإلزامية توافر الأطقم الطبية المتخصصة التي ترعى اللاعبين عند تعرضهم لأية إصابات أو ملاحظات طبية خلال المباريات، قرار الانضباط بلفت نظر بعض الأندية ما هو إلا رسالة للأندية من أجل التسريع بتوفير أطقم طبية متخصصة ومعتمدة.

تخصص

وقال رئيس لجنة الطب الرياضي خلال الفترة الماضية: حرصنا على أن الطبيب الذي يعمل في المجال الرياضي عامة وكرة القدم على وجه الخصوص يجب أن يكون طبيباً متخصصاً.

ومعتمداً لمزاولة المهنة من قبل هيئة الصحة في كل من أبوظبي ودبي للأندية الواقعة في الإماراتيين، ومعتمد من وزارة الصحة في الأندية الواقعة بالإمارات الأخرى، ويأتي هذا القرار من أجل ضمان توافر الأجهزة الطبية المتخصصة والتي يحمل أصحابها الشهادات التخصصية في مجال عملهم.

تعاون

وأكد الدكتور مصطفي الهاشمي أن اتحاد الكرة يدافع عن اللاعبين المسجلين في كشوفاته وكل المنتمين للأسرة الكروية، من خلال المحافظة على سلامتهم، وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة لهم، وأضاف: هناك تعاون تام مع الأندية في هذا الخصوص، لذلك قام الاتحاد بالتعميم على الأندية بأهمية توافر أطباء مختصين خلال المباريات التي تقام في مختلف المسابقات.

لأن عند إصابة اللاعب أو تعرضه لأزمة تنفس أو أية أمور طبية عارضة يلزم وجود طبيب ليقوم بعمل الإسعافات السريعة اللازمة، حتى يتم نقل اللاعب إلى أقرب مستشفى في حال استدعى الأمر ذلك، ومن هنا تأتي أهمية وجود الطبيب.

زيارات

وكشف رئيس لجنة الطب الرياضي النقاب عن قيام أعضاء اللجنة بعمل زيارات لمختلف الأندية، من أجل التنسيق مع مسؤوليها وأطبائها فيما يتعلق بسلامة وصحة اللاعبين، ومثل تلك الزيارات تعزز من التعاون وتقرب وجهات النظر في العديد من الأمور الطبية المتعلقة بصحة اللاعبين.

مضيفاً: الحقيقة نجد تعاوناً من الأندية ودعماً لكل إجراءات السلامة، من خلال توفر عيادات طبية على مستوى جيد والتعاقد مع كوادر طبية متخصصة، ذات إمكانات عالية وخبرة كبيرة في العمل بالطب الرياضي.

ربط

وقال الدكتور مصطفى الهاشمي: خلال الفترة الماضية تم الربط إلكترونياً بين اتحاد الكرة والأندية، من أجل قيام الأندية بتسجيل إصابة لاعبيها خلال المباريات والتدريبات في فترة لا تتجاوز 24 ساعة، من أجل وقوف اتحاد الكرة على حقيقة إصابات اللاعبين خاصة المنضمين للمنتخبات الوطنية، في ظل تعدد الاستحقاقات الدولية سواء داخل أو خارج الدولة لمختلف المنتخبات.

وهذا المشروع من المشاريع المهمة التي يوليها اتحاد الكرة اهتماماً كبيراً، لأنه يوفر كافة المعلومات الطبية عن اللاعبين لمدربي المنتخبات الوطنية.

برامج

وكشف الدكتور مصطفى الهاشمي النقاب عن وجود عدة برامج تقوم بها لجنة الطب الرياضي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاهتمام بصحة اللاعبين.

وخلال الفترة المقبلة سيتم تنظيم برنامج عن صحة الفم بالنسبة للاعبين، خاصة في ظل تناول العديد من اللاعبين بمختلف المراحل مشروبات غير مفيدة مثل المياه الغازية ومشروب الطاقة، وسنقوم بعمل زيارات للأندية للكشف عن اللاعبين، لأن أمراض الفم من الأمراض المؤثرة على صحة وتركيز اللاعبين، وأي خلل في الفم يؤثر على عطاء اللاعب داخل المستطيل الأخضر.

تعميم

عممت رابطة المحترفين على الأندية قائمة بالمسموح لهم بالوجود مع الفرق خلال المباريات، وهم:

مشرف الفريق، ومدير الفريق والإداري، والمدير الفني ومساعد المدرب، وطبيب وأخصائي العلاج الطبيعي، ومدرب اللياقة، ومدرب الحراس ومترجم إذا كان المدرب أجنبياً. وبموجب التعميم سيقوم مراقب المباراة، برفع تقرير في حال وجود أي مخالفات أو عدم التزام بالقائمة المعتمدة لبداية المباريات، إلى لجنة الانضباط من أجل توقيع المخالفات وفق النظم واللوائح المنظمة لذلك.