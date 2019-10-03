عبد الله كاظم: سأعود إلى الوصل أقوى

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد عبد الله كاظم لاعب حتا، أن انتقاله إلى صفوف «الإعصار» يعتبر نقطة تحول في مسيرته الكروية بعد الخروج مؤقتاً بنظام الإعارة من الوصل الذي يعتبره بيته الثاني.

مشيراً إلى أن البداية تعتبر مثالية مع «الإعصار» بعد الأداء الجيد ويتطلع إلى مزيد من العطاء والتألق مع فريقه الجديد. وأضاف عبد الله كاظم لـ «البيان الرياضي»، إنه سيعود إلى بيته الأول الوصل أقوى بعد انتهاء فترة الإعارة، ويسعى إلى استثمار تجربة حتا للخروج بالمكاسب الفنية.

موضحاً أنه مضت 6 سنوات على وجوده مع الفريق الأول للكرة في الوصل وبدأ مشواره في قلعة الإمبراطور عندما كان في سن الـ 13.

تردد

وأشار عبد الله كاظم إلى أنه شعر بالتردد سابقاً حيال اتخاذ قراره في الانتقال إلى حتا، إلا أن الخطوة تعتبر إيجابية بعد المشاركة في التشكيلة الأساسية، ولا سيما أنه في المواسم الثلاثة الأخيرة لم يشارك مع فريقه السابق ولم يلعب سوى مباراة في عهد المدرب السابق رودولفو أروابارينا، مما جعله يشعر بالاستياء والانزعاج من الابتعاد عن المشاركة في الملعب.

وأردف قائلاً: أخوض في حتا تحدياً خاصاً، وأتطلع إلى استعادة مستواي المتعارف عليه في السابق، وأشعر بالسعادة مع المجموعة الحالية من اللاعبين في حتا الذين تأقلمت معهم سريعاً ويجمعنا شعار «روح الفريق الواحد»، وباتت الفرصة أمامي أكبر للعب.

كلاسيكو

وعن الكلاسيكو الذي جمع الوصل والعين أخيراً وانتهى لصالح الأخير 3-1، قال عبد الله كاظم إنه تابع المباراة في معسكر الفريق، ويشعر بالحزن والأسى من حال الفريق، مبيناً أن مواجهة الوصل في الجولة الثانية لمسابقة كأس الخليج العربي كشفت عن نقاط الضعف و«العلة» لدى فريقه السابق إلى جانب سوء الحظ الذي لازم الفريق في الفترة الماضية.

مشاعر

وتطرق عبد الله كاظم إلى أول أهدافه مع حتا الذي سجله في مرمى فريقه السابق الوصل في مباراة الكأس، وقال إنه اختلطت مشاعر الفرح مع الحزن لحظة هز شباك مرمى «الإمبراطور»، ولم يعتقد في يوم من الأيام أنه سيلعب ضد الوصل. وأكد عبد الله كاظم أن حتا فريق يتميز بالعديد من الخصائص التي تؤهله لتحقيق أهدافه في الموسم.

ويمتلك الفريق الثقة الكاملة لحصد أفضل النتائج، مما ترجمه الأداء المميز في الشوط الأول من مباراة شباب الأهلي في الجولة الأولى ومباراة الجولة الثانية أمام خورفكان، فضلاً عن مباريات مسابقة كأس الخليج العربي، ولا ينقص الفريق سوى «اللمسة الأخيرة».

إشادة

وأشاد عبد الله كاظم بأسرته الكروية الجديدة في نادي حتا، معاهداً الجميع بتقديم أفضل ما لديه مع الفريق، وبذل أقصى طاقته لتلبية طموحات وتطلعات الجمهور، مثنياً على الجهود التي تبذلها إدارة نادي حتا في سبيل تخفيف المشقة على اللاعبين القادمين غالبيتهم من دبي، إلى جانب بعض المدن الأخرى، سواء من حيث التدريبات التي تقام في بعض الأحيان بدبي، خاصة حينما تقام المباراة خارج حتا في ملعب المنافس.