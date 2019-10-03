عودة عبد الله أنور تعزز صفوف «العنابي»

Ⅶ أبوظبي ـ محمد صادق

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة جهود مهاجمه الواعد عبد الله أنور هداف كأس الخليج العربي، وذلك بعد تعافي اللاعب من الإصابة التي كانت قد لحقت به وغيبته عن الفريق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وانضم أنور إلى تدريبات العنابي بعد تماثله للشفاء وانتهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي لتعزز عودته صفوف «أصحاب السعادة»، خاصة أنه كان أحد أبرز الوجوه التي أثبتت نفسها بشكل لافت للنظر مع الوحدة خلال مباريات كأس الخليج العربي التي انطلق بها الموسم ونجح في تسجيل 5 أهداف في مباراتين.

تحضير

ويختتم الوحدة تدريباته مساء اليوم على ملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة استعداداً للمواجهة المرتقبة التي تجمعه ببني ياس غداً الجمعة على ملعب الأخير بالشامخة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، إذ من المنتظر أن يضع الجهاز الفني بقيادة الهولندي موريس شتاين خلال مران اليوم اللمسات النهائية على الخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء في ضوء دراسته للمنافس، خصوصاً أن الفريق سيفتقد قلب الدفاع حمدان الكمالي الذي تعرض لإصابة في مباراة الديربي أمام الجزيرة يوم الجمعة الماضي وسيغيب عن اللقاء، إذ من المتوقع أن يعوضه الكوري شانغ ريم بجانب عبد الله الرفاعي، فيما سيعود الحسين صالح للمشاركة أساسياً من بداية اللقاء.

ويدخل الوحدة مباراة بني ياس بروح الديربي بعد الفوز المهم والثمين الذي حققه على الجزيرة في الجولة الثانية، والتي شكلت عودة في الوقت المناسب لقلعة العنابي بعد الخسارة غير المتوقعة في انطلاقة الموسم أمام الفجيرة بهدف نظيف.