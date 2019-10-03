26 لاعباً في قائمة «الأبيض» لمواجهة إندونيسيا وتايلاند

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم فان مارفيك قائمة الأبيض استعداداً لمواجهتي إندونيسيا يوم 10 أكتوبر باستاد آل مكتوم بنادي النصر، وتايلاند في بانكوك يوم 15 من الشهر ذاته، ضمن الجولتين الثانية والثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة. وسيبدأ الأبيض تجمعه بعد غد بدبي.

وضمت القائمة 26 لاعباً: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، عبدالله رمضان، زايد العامري (الجزيرة) محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش، خليل الحمادي (الوحدة) خالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان، بندر الأحبابي (العين) الحسن صالح، ماجد سرور (الشارقة) وليد عباس، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي) جاسم يعقوب، طارق أحمد (النصر) علي صالح، علي سالمين (الوصل) حسن المحرمي (بني ياس).