24 لاعباً في معسكر الأولمبي بسنغافورة وفيتنام

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تُغادر فجر الأحد المقبل بعثة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، متجهة إلى سنغافورة لإقامة معسكر خارجي للفترة من 5 إلى 15 الجاري، ضمن الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلند يناير المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد 2020.

واستدعى مدرب منتخبنا ماسيج سكورزا 24 لاعباً هم :

سعود المهيري، خلفان حسن النوبي، محمد جمعة عيد، عبدالعزيز سالم الكعبي (شباب الأهلي دبي) طحنون الزعابي، منصورالحربي، ماجد سالم، يحيى علي الغساني، محمد إسماعيل الجنيبي (الوحدة) عبدالرحمن خميس، سهيل عبدالله المطوع (الوصل) فلاح وليد جمعة، علي عيد غميل (العين) ماجد المحرزي، حمدان مسعود (اتحاد كلباء) خالد إبراهيم الظنحاني، خالد البلوشي، خالد محمد الهاشمي، محمد راشد الحمادي (بني ياس) عبدالرحمن عبدالله العامري (الجزيرة) يعقوب يوسف عبدالله (الإمارات) سعيد علي سويدان (النصر) راشد سالم خلفان (حتا) أحمد عيسى جمعة (خورفكان) .

ويخوض الأولمبي في معسكره الخارجي وديتين، الأولى أمام سنغافورة 9 أكتوبر، والثانية أمام فيتنام 13 أكتوبر.