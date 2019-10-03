جمهور الهواة.. «عين» في الملعب وأخرى على الانتخابات

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أضفت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي أجواء من الود والتوافق على المشهد الرياضي، حيث لم تكن كرة القدم في معزل عن هذا العرس الانتخابي بعد أن استغل فريقا دبا والعروبة أجواء الانتخابات واتفقا على تقديم مباراتهما معاً ضمن الجولة الثانية من تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي كان مقرراً لها أن تلعب السبت المقبل، وهو اليوم الأخير لانتهاء عملية «التصويت» لتلعب يوم غد.

ولم ترفض لجنة المسابقات باتحاد الكرة طلب الناديين لتقوم بتغيير برمجة المباراة لتلعب يوم غد إلى جانب مباراتي مسافي والعربي والبطائح ضد الإمارات، وهما من فرق المجموعة الثانية، وسيكون جمهور أندية الهواة مشغولاً بتشجيع فريقه في الملعب وعينه الأخرى على الانتخابات، التي تشهد ترشح عدد من القيادات الرياضية لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.