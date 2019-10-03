«المحترفين» تكشف عن المرشحين لجوائز الأفضل في سبتمبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي لشهر سبتمبر، في فئات أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب. كانت الجائزة قد استحدثت مع بداية الموسم الماضي 2018-2019، وشهدت منافسة قوية بين جماهير الأندية في التصويت لاختياراتهم.

وترشح لجائزة أفضل لاعب، محمد جمعة المهاجم الشاب لفريق شباب الأهلي، بالإضافة إلى الوافدين الجديدين ويليام أوسو لاعب عجمان، وبينيل ملابا لاعب اتحاد كلباء.

أما جائزة أفضل حارس مرمى، فشهدت وجود ثلاثة أسماء، هي ماجد ناصر قائد فريق شباب الأهلي، خالد السناني قائد فريق الظفرة، ومعهم فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، ضمت رودولفو أروابارينا مدرب فريق شباب الأهلي، عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة، وإيفان ليكو مدرب فريق العين.

وسيكون التصويت مفتوحاً للجماهير، لاختيار الفائزين في الفئات الثلاث، عبر الموقع الإلكتروني motm.agleague.ae، يعلن بعدها عن أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية.