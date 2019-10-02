بوقرة: مباراة خورفكان من فئة الست نقاط

المصدر: الفجيرة - محمد حسن

وصف الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة، المواجهة المرتقبة أمام خورفكان في الجولة الثالثة من دوريالخليج العربي بأنها من فئة الستة نقاط.

وقال بوقرة أن الفريقين سيحاولان تأمين بقائهما باكراً، وذلك تجنباً للدخول في معمعة الهبوط، لافتاً الى أنه قام بتصويب أخطأ مباراة شباب الأهلي الماضية التي كلفتهم العودة من دبي دون رصيد من النقاط.

وأشار بوقرة إلى أنه جهز التكتيك والخطة المناسبة التي سيدخل بها مباراة الخور.

منوهاً إلى أن الفريق الضيف سيحضر للفجيرة من أجل الفوز ايضاً، ما يعني بان المباراة لن تكون سهلة على الفريقين

ورحب بوقرة بعودة المدافع هلال سعيد للتدريبات، بعد غيابه عن الفريق لأكثر من شهر، فضلاً عن تعافي البرازيلي جوناثان ومشاركته أيضاً خلال التمارين.