بست سوليوشن" يعتزل السباقات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن فريق جودلفين أن المنافس الدولي الجواد الفائز عدة مرات في ج1 "بست سوليوشن" اعتزل السباقات.

وسجل "بست سوليوشن" تسعة انتصارات، ثلاثة منها في المستوى الأعلى تحت إشراف مدربه سعيد بن سرور في مسيرته التي امتدت لأربعة مواسم.

وكسب "بست سوليوشن" سباق ج3 أوتم ستيكس في عمر سنتين، وأمضى موسماً رائعاً في العام الماضي سجل فيه انتصاراً عريضاً بفارق خمسة أطوال في مضمار ميدان بدبي في فبراير، وقبل عودته الى نيوماركت حيث فاز بسباق ج2 برنسيس أوف ويلز ستيكس.

و سجل ثلاثة انتصارات متتالية في مستوى ج1، تشمل غروسر برايز فون برلين، ثم أردفه بسباق غروسر فون بادن بعد أسبوعين. وسافر بعدها الى استراليا حيث أصبح ثاني حصان يحرز لقب السباق المرموق كولفيلد كب لجودلفين، حيث فرض سيطرته إثر تنافس مثير في نهاية السباق.

وقال سعيد بن سرور: "فاز "بست سوليوشن" بسباق مصنف في عمر سنتين، وثلاث وأربع سنوات، ومنحنا لحظات رائعة في السباقات عبر انتصاراته في ج1 في ألمانيا وأستراليا العام الماضي".

وتابع بن سرور:"لقد كان حصاناً جسوراً للغاية، ويبذل قصارى جهده في السباقات، وكان لنا معه أوقاتاً رائعة، سنفتقده كثيراً في اسطبلات جودلفين، لكننا نأمل ونتطلع لتدريب عدد من أبنائه وبناته في المستقبل".