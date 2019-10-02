الرمادي: مكانة الوصل تفرض التعامل معه بحذر

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، ان مكانة فريق الوصل لا تقلل منها خسارته في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، خاصة والخسارة جاءت من فريق كبير "العين".

مشيراً إلى انه ولاعبي عجمان يتعاملون بكل جدية وحذر مع الوصل في مباراة الفريقين المقررة الجمعة المقبل في الجولة الثالثة للدوري.

وأوضح الرمادي ان تغيير أحد الأجانب في فريقه "جودوين مينشا" باللاعب الغامبي الجديد أبوبكر تراولي، فرضته مصلحة الفريق وأهمية جاهزية جميع اللاعبين، ولا يقلل ذلك من قدرات اللاعب جودوين.

مبيناً أن تراولي لاعب جاهز بدنياً وفنياً من خلال استمراره في النشاط حتى يوم انتقاله لعجمان، ومن المحتمل وجوده في التشكيلة أمام الوصل.

وقال الرمادي أن المباراة تعتبر ذات أهمية كبيرة لفريقه قبل التوقف الأول للدوري، سعياً وراء حصد أكبر عدد من النقاط، ويدرك في نفس الوقت صعوبة المباراة لكونه يواجه منافساً يطمح للتعويض،

وأشار الرمادي إلى أن الوصل لديه لاعبين جيدين ومميزين ولكن ثقته كبيرة في لاعبيه لتقديم أفضل ما عندهم وفق التكتيك الجماعي الذي يسير عليه فريق عجمان.