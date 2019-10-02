شتاين: الوحدة لا يلعب بقوة أمام الفرق الكبيرة فقط

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

شدد الهولندي موريس شتاين المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة على أهمية مواجهة فريقه أمام بني ياس، مساء بعد غد، الجمعة، على ملعب السماوي، بالشامخة، في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

مؤكداً على صعوبة المباراة كونها أمام فريق منظم دفاعياً وهجومياً وبقيادة الألماني شايفر المدير الفني الخبير في كرة القدم، موضحاً أن تعادل بني ياس في أول جولتين من الدوري لا يعني أن الأمور ستصب في مصلحة الوحدة المطالب بالقتال واللعب على الفوز من أجل العودة بنقاط المباراة الثلاث.

وقال شتاين :" لدي ثقة في لاعبي فريقي، ونسعى لتقديم أداء قوي مثلما فعلنا في مباراة الجزيرة في الديربي، التي كانت دليلاً على تطور أداء الوحدة".

وأضاف شتاين :" سنفتقد حمدان الكمالي للإصابة إلا أننا نملك العناصر القادرة على تعويض غيابه سواء بالاعتماد على الكوري شانغ ريم أو بالدفع بالمدافع الشاب ماجد عبد الله أو عبد الله الكربي، أحيانا نجري تغييرات في بعض المراكز، ولكن الأهم هو عطاء اللاعبين حتى الدقيقة الأخيرة في كل مباراة".

وأشار شتاين إلى أنه يشعر دائماً بالتفاؤل والثقة قبل كل مباراة يخوضها أمام أي فريق خاصة وأنه يتطلع للفوز في كل مواجهة، لافتاً إلى أنه سمع قصة أن الوحدة يلعب بقوة أمام الفرق الكبيرة وقد يتراجع أداءه أمام الفرق الأقل إلا أنه يخالف هذا الرأي، وأن الفريق يجب عليه الحفاظ على نغمة الفوز في جميع المباريات.