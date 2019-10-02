كارليتوس: بدأت التأقلم على الأجواء في الإمارات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قال الإسباني كارلوس لوبيز (كارليتوس) مهاجم فريق الوحدة إنه بدأ في التأقلم على الأجواء في الإمارات بعدما عانى في الأيام الأولى لانضمامه لقلعة "أصحاب السعادة"، مؤكداً أنه يسعى لمساعدة الوحدة على تحقيق الانتصارات سواء لعب كمهاجم صريح أو في أي مركز آخر يطلبه منه المدير الفني.

وقدم كارليتوس أوراق اعتماده لجماهير العنابي بعدما أحرز هدفاً في ديربي العاصمة أمام الجزيرة الأسبوع الماضي، ليضع بصمته الأولى مع الوحدة الذي تعاقد معه النادي لمدة 3 مواسم قادماً من ليغيا وارسو البولندي في صفقة جيدة للعنابي.

وأضاف كارليتوس أن الفريق استعد بشكل جيد لمواجهة بني ياس في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي طوال أيام الأسبوع بعد الفوز المهم على الجزيرة، مشدداً على أن الأهم بالنسبة له العمل الجاد والقوي من الفريق ككل، وأن لاعبي الوحدة يتطلعون لتقديم كل ما لديهم لتحقيق الفوز.

وأشار إلى أنه يسعى لتحقيق الإضافة للفريق سواء شارك كمهاجم صريح أو في مركز آخر وفقاً لرؤية المدير الفني، وقال: "سعيد بتسجيل أول أهدافي مع الوحدة وبالطبع أحب اللعب في الهجوم كرأس حربة، ولكني جزء من الفريق وأنفذ ما يطلبه مني المدرب، وجاهز للعب في أي مركز".