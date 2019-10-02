رابطة المحترفين تكشف عن المرشحين لجوائز الأفضل في سبتمبر

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي لشهر سبتمبر في فئات أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب. كانت الجائزة قد استحدثت مع بداية الموسم الماضي 2018-2019 وشهدت منافسة قوية بين جماهير الأندية في التصويت لاختياراتهم.

وترشح لجائزة أفضل لاعب محمد جمعة المهاجم الشاب لفريق شباب الأهلي، بالإضافة إلى الوافدين الجديدين ويليام أوسو لاعب عجمان وبينيل ملابا لاعب اتحاد كلباء. وتمكن الثنائي الأجنبي من تسجيل 3 أهداف خلال مباراتين حتى الآن، ليتصدرا جدول هدافي دورينا بعد جولتين، بينما سجل محمد جمعة هدفين.

أما جائزة أفضل حارس مرمى فشهدت تواجد ثلاثة أسماء سبق لهم جميعاً الترشح للجائزة خلال الموسم الماضي: ماجد ناصر قائد فريق شباب الأهلي، خالد السناني قائد فريق الظفرة، ومعهم فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس. شارك الثلاثي لمدة 180 دقيقة في مباريات الدوري حتى الآن، وكان ماجد ناصر الوحيد الذي تمكن من الخروج بشباك نظيفة في هذه القائمة.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب ضمت رودولفو أروابارينا مدرب فريق شباب الأهلي، عبدالعزيز العنبري مدرب فريق الشارقة، وإيفان ليكو مدرب فريق العين. وسبق لأروابارينا الترشح أكثر من مرة لنفس الجائزة خلال الموسم الماضي، بينما كان عبدالعزيز العنبري الأكثر فوزاً بهذه الجائزة خلال الموسم الماضي (5 مرات على التوالي). أما إيفان ليكو فيتواجد في هذه القائمة للمرة الأولى وهو المدرب الوحيد في هذه القائمة الذي انضم لفريقه هذا الموسم.

وسيكون التصويت مفتوحاً للجماهير لاختيار الفائزين في الفئات الثلاث عبر الموقع الإلكتروني،حيث يستمر التصويت الذي ينطلق في الثانية ظهر اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر، لمدة 24 ساعة، يعلن بعدها عن أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتسلم الفائزون هذه الجائزة قبل انطلاق مباريات فرقهم في الجولة المقبلة من دوري الخليج العربي.

