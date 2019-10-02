الجباس: أوراق كلباء وحتا مكشوفة وثقتي كبيرة في اللاعبين

المصدر: كلباء-محمد فضل

أقر التونسي فراس الجباس؛ المدرب "المؤقت" لفريق كلباء، بصعوبة مباراة حتا يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، مشيراً الى أن أوراق الفريقين تبدو مكشوفه لكل طرف، مؤكداً ثقته في الأسماء التي ستخوض مواجهة الاعصار الحتاوي.

وأشار الجباس، الذي تولى المهمة خلفاً للمدرب المقال الإيطالي فيفياني، الى أنه ومنذ تكليفه قبل أربعة أيام عمد على إخراج اللاعبين من الحالة النفسية التي يمرون بها في أعقاب تلقيهم لهزيمتين أمام العين والشارقة ضمن الجولة الأولى والثانية من المسابقة، وكان هدفه استرجاع الثقة في كافة لاعبي الفريق لكي يكونوا في أتم درجات الجاهزية للمباراة، ملمحاً إلى أنه شاهد عدة مباريات لحتا ولذلك يجب على لاعبينا الحذر الشديد من قوة الفريق المضيف الباحث عن الفوز الأول في المسابقة شأنه كشأن نمور كلباء.

غياب الحارس

وحول الغيابات المرتقبة في صفوف كلباء، أكد المدرب استمرار غياب الحارس يوسف عبد الله للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة التي تعرض لها قبيل انطلاقة مباراة الشارقة في الجولة الماضية، منوهاً إلى أن البديل سيقوم بأداء دوره على أكمل وجه، مرحباً باللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق قبيل غلق الميركاتو الصيفي.

ووجه الجباس شكره في ختام المؤتمر الصحفي لإدارة نادي كلباء، التي وضعت ثقتها فيه لتولي قيادة الجهاز الفني بشكل مؤقت، متمنياً كذلك التوفيق للمدرب الإيطالي فيفياني من خلال مشواره القادم ومطالباً الجماهير بضرورة التواجد مع الفريق بملعب حتا يوم بعد غد الخميس.