الحمرية «غير».. وغياب الرعاة يقلل من إثارة المنافسة

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

أكد جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية أن غياب الراعي الرسمي لدوري الأولى يقلل من إثارة المسابقة ومن الواجب على اتحاد الكرة البحث عن رعاة لكي يضمن الترويج الكافي للمسابقة إعلامياً، وقال الشامسي: «في المواسم السابقة كانت هناك شركات كبرى ترعى مسابقة الهواة لكنها ربما فضلت الشراكة وأصبح دوري الأولى مفتقداً للرعاة حالياً، حيث لم تتكرم أي شركة كبيرة في الدخول كمنافس رسمي لوضع اسمها ضمن الدوري أسوة بما يحدث حالياً بدوري الخليج العربي وببقية الدوريات من حولنا»، ونوه الشامسي إلى أن غياب الرعاة عن رعاية المسابقة الرئيسية لاتحاد الكرة وهي دوري الدرجة الأولى لا يعفي الأندية كذلك من التسويق والترويج للدوري وذلك بالبحث عن رعاة أولاً للنادي مع تقديم إغراءات بالتأكيد للمعلن بوضع اسم الجهة أو الشركة على قمصان ومعدات النادي إلى جانب وضع اللوحات الإلكترونية على جنبات الملعب الرئيسي مع قيام كل مباراة.

وأشار الشامسي إلى أن نادي الحمرية يعتبر من بين الأندية القليلة التي لديها راعٍ وهو المنطقة الحرة بالحمرية بعد أن تم تجديد العقد معهم للعام الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن: «القيمة المادية من قبل المنطقة الحرة للنادي تعتبر جيدة ومجزية ونطمح بالتأكيد للأفضل وللبحث عن رعاة آخرين في الشارقة»، موجهاً الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة لدعمه المستمر والمباشر لكافة أندية الإمارة الباسمة.