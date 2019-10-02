دوري كرة القـدم الإلكتروني.. الحلم القريب

المصدر: دبي ـ خالد المهيري - دبي- البيان الرياضي- دبي - إيهاب زهدي

بات عشاق كرة القدم الإلكترونية، يترقبون الخطوات الأولى لتأسيس الدوري الإماراتي الإلكتروني لكرة القدم، على غرار ما قامت به المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أصبحت تجربتها رائدة في هذا المجال على المستوى الإقليمي والعالمي.

وتسعى جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين وعدد من الجهات الرياضية إلى تحقيق هذا الحلم الذي يترقبه الجميع في الدولة، خاصة عقب النجاح الكبير الذي حققته بطولة الإمارات للرياضات الإلكترونية والتي أقيمت الأسبوع الماضي بمشاركة عدد كبير من اللاعبين، والذين تم تبنيهم من قبل الجمعية ليصبحوا نواة المنتخب الإماراتي الإلكتروني المشارك في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية والتي ستستضيفها كوريا الجنوبية في شهر ديسمبر من العام الحالي.

ملامح المستقبل

وفي هذا الصدد أكد المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن هناك مساعي جدية بشأن تأسيس دوري إلكتروني رياضي لكرة القدم على غرار ما قام به الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأضاف قائلاً في تصريحات لـ«البيان الرياضي»: لقد اجتمعنا مع رابطة دوري المحترفين، لرسم ملامح المستقبل ووضع الأسس الأولى لتأسيس أول دوري إلكتروني لكرة القدم في الدولة، وهناك سعي من قبلنا في جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية إلى تحقيق هذا الحلم الذي يراود كافة رياضيي الألعاب الإلكترونية.

إيجابيات كبيرة

وجانبه قال طارق عبدالسلام عضو مجلس إدارة الجمعية، إن من إيجابيات تأسيس دوري إلكتروني هي المساهمة في اكتشاف مواهب جديدة خاصة في البطولات الإلكترونية الكروية، بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمارات التي سوف تفيد الجانبين. وأضاف قائلاً: الدوري الإلكتروني إذا تم تأسيسه فإنه سيكون إضافة قوية للرياضة الإماراتية ليس فقط في المجال الإلكتروني بل أيضاً في المجال الكروي، إذ سيكون بإمكان الأندية الاستفادة منها في تعزيز الاستثمارات المالية، وأيضاً اكتشاف المواهب التي سنتبناها لتكوين المنتخب الوطني الإلكتروني.

كشف المواهب

ومن جانب آخر، تحدث سعود بن ساحم المهيري عضو مجلس إدارة الجمعية عن إيجابيات تأسيس دوري إلكتروني لكرة القدم قائلاً: هناك مثال حي على نجاح مثل هذه البطولات، لقد نظمنا بطولة الإمارات للرياضات الإلكترونية والتي شارك فيها عدد كبير من أبنائنا بهدف التأهل إلى نهائيات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في كوريا الجنوبية أواخر العام الحالي، وكشفت لنا هذه البطولة عدداً كبيراً من المواهب الإماراتية، والتي سوف تقوم بتمثيل الدولة في البطولة العالمية المرتقبة.

وأضاف قائلاً: ندعو كافة الجهات والمجالس الرياضية في الدولة، إلى تبني فكرة تأسيس دوري إلكتروني ليس فقط مجال كرة القدم، بل في كافة الرياضات، مما يساهم في تعزيز ريادة الإمارات في هذا المجال.

نقلة نوعية

ومن جانبه، أكد عبد الرحمن الخاجة عضو المكتب الاستشاري بجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن دولة الإمارات تزخر بعدد كبير من المواهب الإماراتية في مجال الرياضات الإلكترونية وبالتحديد كرة القدم الإلكترونية. وأضاف قائلاً: إن من أحد أهداف جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية هي تبني المواهب وتطويرها، لذا في حال تأسيس الدوري الإلكتروني فإننا سوف نكون أمام نقلة نوعية قوية للرياضات الإلكترونية وبالتحديد كرة القدم، خاصة أن العالم بات يدرك مدى أهمية الرياضات الإلكترونية والمشاركة في بطولاتها العالمية، بالإضافة إلى اهتمام الشركات الكبرى بهذا المجال وضخ الاستثمارات المالية والتي سوف تصب في صالح الرياضة بشكل عام والرياضات الإلكترونية بشكل خاص.

وقال عبد الرحمن الخاجة، بأن من إيجابيات هذه الخطوة أيضاً هي استضافة الدولة للبطولات العالمية للرياضات الإلكترونية، وتأسيس مثل هذا الدوري سيجعل الاتحادات الكروية العالمية التي تتبنى هذه الفكرة أبرزها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تسعى أن تجد موطئ قدم لها في الشرق الأوسط.

تمثيل الإمارات

وقال محمد البنّا عضو المكتب الاستشاري للجمعية: بطولة الإمارات للرياضات الإلكترونية والتي تم تنظيمها مؤخراً، شارك فيها عدد كبير من المواهب الشابة التي أبدعت في رياضة كرة القدم الإلكترونية، والذين تأهلوا للمشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية سيؤول 2019 والتي ستقام في شهر ديسمبر من العام الحالي، وإذا تم تأسيس هذا الدوري فإنه بإمكان الأندية الإماراتية لكرة القدم أن تتبنى هذه المواهب وتضمها لفرقها الإلكترونية وهذا سيساهم في تطوير لاعبي هذه الرياضات وصقل مهاراتهم، وبذلك سيكون لدينا منتخب إماراتي يمثلنا في كافة المحافل الإقليمية والقارية والدولية.

حاجة ملحة

وقال محمد مبارك عضو المكتب الاستشاري للجمعية، بأن هناك حاجة ملحة إلى تأسيس دوري إلكتروني لكرة القدم في الدولة، والتي ستساهم بلا شك في إثراء الساحة الرياضية في الدولة بمجال الرياضات الإلكترونية، وسوف تساعد جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية في تبني المواهب الشابة التي سوف تكون النواة لتشكيل المنتخب الإماراتي لكرة القدم الإلكترونية، بالإضافة إلى العوائد المالية الضخمة للقطاع الرياضي في هذا المجال.

تجربة

ذكر محمد مبارك عضو المكتب الاستشاري للجمعية: شاهدنا تجربة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ونالت الكثير من الإعجاب وصدى واسعاً على كافة المستويات، والإمارات تملك كافة الإمكانيات لإنشاء هذا الدوري الذي نتمنى أن نراه على أرض الواقع في القريب العاجل.

علي البدواوي: مشروع يخدم شريحة عريضة من الشباب

أكد علي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا، أن إطلاق دوري الكتروني لكرة القدم أسوة بالدوري السعودي الذي أبصر النور في الفترة الأخيرة، يعتبر من المشاريع الواعدة التي ستخدم شريحة عريضة من الشباب ويخدم هذه الفئة العمرية خاصة وأن المسابقة تتناسب مع ميول العديد من أبنائنا الشباب، مؤكداً أن الفكرة قد تنعكس إيجاباً على دوري الخليج العربي وترفع من نسبة الحضور الجماهيري في المدرجات عبر تعزيز العلاقة بين الشباب والأندية.

وأضاف البدواوي أنه في حال تم إطلاق الدوري الالكتروني، من الأفضل إقامة المباريات قبل ساعات من المواجهة الرسمية في بطولة دوري الخليج العربي، مما سيضفي أجواء مميزة على مباريات الدوري التي ستشهد ترقباً وإثارة لدى الجماهير بعد حسم النتيجة في الجولة (الالكترونية) مشيراً إلى أن رياضة الإمارات تشهد نقلات نوعية وهي ماضية في الطريق الصحيح ويعتبر قرار السماح بمشاركة المواليد والمقيمين وأبناء المواطنين، أحد الشواهد على تطور المنظومة الرياضية في دولتنا، مما يبشر بمستقبل واعد لرياضتنا.

واختتم البدواوي قائلاً إن الدوري الالكتروني سيكون بمثابة منصة مثالية لاستقطاب الشباب واستثمار طاقاتهم الذهنية وشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد، خاصة وأن البطولة تعتبر نافذة تسويقية لدورينا في حال التأهل إلى البطولات العالمية وتمثيل الدولة في المسابقة الالكترونية.

الحاج: الدوري الإلكتروني يخلق فرصاً تسويقية للأندية

رحّب عبد الكريم الحاج المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، بفكرة الدوري الإلكتروني، ولكنه شدد على ضرورة دراسة الفكرة تماماً، ووضع خطة مرسومة بعناية قبل التنفيذ، حتى تتحقق النتائج المرجوة، وأهمها تحقيق الرواج والتسويق الجيد للأندية المشاركة في مثل تلك المسابقات.

بطولات سابقة

قال الحاج: «نحن في شباب الأهلي، لنا بطولات سابقة في هذا المجال، ونحرص على تنظيم مثل تلك المسابقات، إيماناً منا بمدى شعبيتها الطاغية حالياً وسط الشباب والأعمار الصغيرة».

وأضاف: «المعروف أن الألعاب الإلكترونية حالياً، أصبح لها رواج ومسابقات عديدة يرصد لها جوائز قيمة، وحتى لاعبونا الرياضيون في مختلف الألعاب، حريصون على ممارسة الألعاب الإلكترونية خاصة المرتبطة بكرة القدم، خلال أوقات فراغهم». وتابع: «من هذا المنطلق، أرى أن تنظيم مسابقات رسمية في الألعاب الإلكترونية، وتتنافس من خلالها أندية الدولة، سوف يسهم في خلق نوع جديد من التنافس الشريف بين الشباب، ويخلق نوعاً خاصاً من الجماهيرية للأندية، بما يساعدها على فتح مجالات حديثة للتسويق».

الحوسني: رابطة المحترفين تحرص على مواكبة التطور التكنولوجي

أكد وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، أن رابطة المحترفين الإماراتية تولي اهتماماً كبيراً للجانب الإلكتروني وتحرص على مواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالانتقال إلى الحكومة الذكية وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية 2017-2020 التي تضع الابتكار الكروي وتفعيل التكنولوجيا والتطبيقات الذكية كأحد أهدافها الاستراتيجية.

وأضاف الحوسني: بعد أن أطلقنا العديد من الخدمات الإلكترونية وشملت: الموقع الرسمي، وتطبيق دوري الخليج العربي وتطبيق فانتاسي دورينا، وتقنية البث عبر الواقع الافتراضي (Virtual reality)، وتقنية الواقع المعزز (Augmented reality)، هذه المنصات الإلكترونية تساهم بكل تأكيد في الترويج للمسابقات من خلال ربط المتابعين بالأحداث والفعاليات.

وقال وليد الحوسني، إنهم يسعون خلال هذا الموسم إلى تنفيذ مبادرات إلكترونية جديدة تشمل الدوري الإلكتروني الخاص بالرابطة والجماهير، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصة في تنظيم المسابقات الإلكترونية من أجل تحديد آلية التنفيذ، كذلك هناك تواصل مع شركات الألعاب الإلكترونية لدراسة كيفية إدراج مسابقات الرابطة في المواسم القادمة.

أحمد البلوشي: الحدث سيساهم في صناعة بطل إماراتي عالمي

أكد أحمد البلوشي مدير المكتب الإعلامي لنادي الوصل، أن الرياضات الإلكترونية وبالتحديد كرة القدم تطورت في السنوات الأخيرة وباتت تحظى باهتمام عالمي.

وأضاف قائلاً: ألعاب كرة القدم الإلكترونية في السابق كانت سهلة نسبياً وللمتعة فقط، أما الآن فقد أصبحت صعبة وتحاكي الواقع في المهارات وفن اللعب، وتعطيك الشعور بأنك لاعب محترف يلعب في الملاعب على أرض الواقع.

إيجابيات

وقال أحمد البلوشي، إن إيجابيات الرياضات الإلكترونية طغت على سلبياتها، فهي أصبحت تبعد الشباب عن أوقات الفراغ، والتي حولتهم إلى لاعبين محترفين يشاركون في البطولات العالمية.

وأضاف قائلاً: وجود دوري إماراتي لكرة القدم الإلكتروني شبيه بالدوري الذي أسسه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، سيساهم في إثراء الساحة الرياضية بالمواهب الإماراتية القادرة على تمثيل الدولة عالمياً وتطويرها، بل الأهم من ذلك صناعة بطل إماراتي عالمي ينال لقب كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية على غرار بطل العالم العام 2018 السعودي مساعد الدوسري.

دورينا حاضر في تاريخ كرة القدم الإلكترونية

كان دوري الخليج العربي حاضراً في تاريخ الألعاب الإلكترونية المتخصصة في كرة القدم، ففي أوائل الألفية الجديدة قامت شركة «كونامي» اليابانية بطرح نسخة خاصة للعبة «برو إيفوليوشن سوكر» الشهيرة والتي كانت مخصصة للدوري الإماراتي، في خطوة قوية لاقتحام قطاع الألعاب الرياضية الإلكترونية في الشرق الأوسط، والتي توسعت فيما بعد لتضم الدوريين السعودي والمصري.

غلاف إماراتي

وفي العام 2015، أعلنت الشركة عن وضع نجم العين السابق والجزيرة حالياً عمر عبد الرحمن «عموري» على غلاف لعبة ( PES 2016 ) إلى اللاعب البرازيلي نيمار.

انضمام

وفي العام الحالي، أعلنت «إلكترونيك آرتس» عن انضمام نادي العين الإماراتي إلى«EA SPORTS FIFA 20» وذلك لأول مرة في تاريخ السلسلة.، إذ يُعد نادي العين أحد أكثر الفرق الإماراتية والخليجية والآسيوية تميزاً، وقد كان من الفرق الأكثر طلباً من عشاق اللعبة في الشرق الأوسط.

تاريخ

ويتمتع «الزعيم العيناوي» بتاريخ حافل بالإنجازات على الأصعدة المحلية والإقليمية والآسيوية، ويُعد من أفضل النوادي في آسيا. ويمثل انضمام العين إلى لائحة فرق FIFA 20 نقلة كبيرة للسلسلة في الشرق الأوسط، ومع جميع الإضافات الجديدة في نسخة هذا العام والتي تتضمن طور VOLTA الجديد، سيتمتع اللاعبون العرب بتجربة كروية لا تنسى.

تواجد

من جانب آخر، تسعى الدوريات العالمية إلى ترسيخ تواجدها في الرياضات الإلكترونية، إذ سعت إلى تأسيس دوريات خاصة بها في هذا المجال، نظراً للعوائد المالية الضخمة التي تدرها مثل هذه البطولات، وكذلك المواهب التي يمكن الاستفادة منها في حال المشاركات العالمية. ويبرز الدوري الإنجليزي كمثال حي في هذا المجال، إذ شهد العام الماضي تأسيس الدوري الإنجليزي الإلكتروني لكرة القدم، بالشراكة مع شركة» EA Sports ) و التي انطلقت بداية العام الحالي واستمرت لمدة 3 شهور، توج بلقبها نادي ليفربول الإنجليزي.

تجارب إماراتية وعربية ناجحة في رياضات العالم الافتراضي

قامت دولة الإمارات بتعزيز التجربة الكروية الإلكترونية، عبر تنظيم بطولة الإمارات للرياضات الإلكترونية والتي أقيمت برعاية ودعم جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية وشملت لعبة «PES20»، و«تيكن 7»، إذ تمكن الفائزون من التأهل لبطولة العالم 2019 والتي ستقام في كوريا الجنوبية أواخر العام الحالي.

كما أعلنت «ميدان ون» بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن استضافتها للمرحلة النهائية العالمية من المهرجان السنوي الثالث لبطولة «غيرل غيمَر» للألعاب الافتراضية، أشهر مسابقات الألعاب الرقمية المخصصة للسيدات في العالم خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2019 في «ميدان جراند ستاند» بالشراكة مع مؤسسة «غرو أب» للألعاب الإلكترونية، المنظم العالمي لبطولة "غيرل غيمَر"، ومع "جالاكسي ريسر للرياضات الإلكترونية".

بطولة

كما تم إقامة إطلاق الدورة الأولى من بطولة الألعاب الافتراضية الرقمية للمدارس في دبي، بدعم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، و10X Media التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومجلس دبي الرياضي، على أن تشمل البطولة مسابقتين في رياضات "فيفا 20"، إحداهما للصغار من المرحلة العمرية بين 6 و11 سنة، والأخرى للشباب في المرحلة العمرية بين 12 و16 سنة.

تجربة

وفي العالم العربي تبرز التجربة السعودية، ففي العام الحالي أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بالشراكة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين وشركة» EA العالمية «عن إطلاق بطولة الدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين، والذي ظفر بلقب النسخة الأولى نادي الاتحاد والذي ضم في صفوفه بطل العالم مساعد الدوسري وراكان المطيري.

تأسيس

كما أعلن الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية في شهر يونيو الماضي، عن تأسيس 4 مسابقات كبرى هذا العام بدعم من وزارة الشباب والرياضة المصرية، أولها دوري كرة القدم الإلكترونية، ثم تنظيم أول بطولة لمراكز الشباب وأول بطولة للجامعات بالإضافة إلى دوري كرة القدم الإلكترونية بالتعاون مع نقابة الصحفيين.

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