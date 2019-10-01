ليكو: كايو أفضل صفقات العين وسيغيب 10 أيام للإصابة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

استبق الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني لفريق نادي العين أي تكهنات أو استفسارات بخصوص غياب المهاجم البرازيلي كايو كانيدو، عن صفوف الفريق للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري. حيث أكد غيابه عن مواجهة الشارقة يوم الخميس بالجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بداعي الإصابة.

وقال إن اللاعب سيغيب لمدة 10 أيام قبل اكتمال جاهزيته. موضحا أن كايو يعتبر من أهم اللاعبين بالعين، وأحد أفضل الصفقات التي عقدها النادي. وهو لاعب مؤثر ويتمتع بالروح القتالية والقيادة، والفريق يحتاجه بشدة ونأمل عودته في أسرع وقت ممكن.

وأكد المدرب الكرواتي، كذلك غياب كل من الجزائري عبد الرحمن مزيان، ومحمد عبد الرحمن (عجب)، عن اللقاء المرتقب أمام الشارقة بسبب الإصابة. مشيرا إلى أنهم يدركون صعوبة المهمة كونهم يواجهون الفريق البطل بأرضه ووسط جمهوره بكل ما يملكه من إمكانات وقدرات. ولكنهم جاهزون للقاء ولا يتهيبون المهمة، وسيذهبون إلى هناك للعودة بالنقاط الثلاث. فالعين لديه لاعبين مهرة وأقوياء ويتمتعون بالخبرة، وقدموا أنفسهم بأفضل صورة في أول جولتين ليستحقوا الفوز وحصد العلامة الكاملة. ويتطلعون لمتابعة النجاحات الميدانية وحصد المزيد من النقاط.