فيرسلاين يدعو جمهـور النصر إلى التفاؤل

المصدر: دبي-عـدنان الغربي

دعا الهولندي يان فيرسلاين مدرّب النصر جمهور العميد إلى التفاؤل والنظر إلى المستقبل وعدم الالتفات إلى الخلف، مؤكدا قدرة الفريق على تحسين نتائجه بفضل تكاتفهم معه ومؤازرتهم له في المباراة المقبلة أمام الظفرة لحساب الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي بعد غد.

واستهل المدرب الهولندي المؤتمر الصحافي للحديث عن المباراة، قائلا: بعد سنوات طويلة قضيتها في نادي الجزيرة، أنا سعيد بالتجربة الجديدة في النصر، لقد طلب منّي رئيس مجلس إدارة الشركة تقديم يد المساعدة لتجهيز الفريق لمباراة الظفرة، ولم أتردد في قبول المهمّة.

وأوضح فيرسلاين أنه بحكم الفترة القصيرة التي تفصله عن المباراة فإنه ركز في عمله على الجانب الفني وبعض التفاصيل الأخرى، مثل تحسين الأداء من الناحيتين الهجومية والدفاعية وأنه لن يجازف بإجراء تعديلات كثيرة على التشكيلة، وقال: تسلمنا الفريق قبل 4 أيام من موعد المباراة وعلينا تجهيزه بالشكل المطلوب، وفهم طريقة لعب الظفرة الذي أظهر مستويات جيدة في المباراتين ويعرف كيف يتعامل مع الخصم دفاعيا وهجوميا وأعتقد أنها ستكون مباراة قوية للفريقين.

وعن الرسالة التي وجهها إلى اللاعبين في أول لقاء معهم، قال فيرسلاين: لست غريبا عن المجموعة، لقد تابعت كل المباريات وأعرف قدرات اللاعبين، من السهل عليّ تحليل أداء الفريق وإعطاء بعض التعليمات إلى اللاعبين لتحسين أدائهم.

وعن الصعوبات التي يعاني من النصر، أوضح المدرب الهولندي أنه بحث مع اللاعبين كيفية الحفاظ على الكرة بشكل أكبر وإعادة التنظيم الدفاعي وطريقة الانتشار فوق الملعب، وقال: ليس أمامنا الوقت الكافي للقيام بالعديد من التغييرات، نركّز على تطوير بعض النقاط المهمة.

وأكد فيرسلاين أنه سيستعين في قيادته للنصر بتجاربه السابقة، خصوصاً مع الجزيرة، مشيراً إلى أنه يملك خبرة واسعة في كرة الإمارات ولديه فكرة واضحة عن عقلية اللاعبين وثقافتهم بشكل عامّ وهي ميزة تساعده على أداء مهمته.