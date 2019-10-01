أروابارينا: تركيزي على فريقي وثقتنا كبيرة بالفوز على الجزيرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أهمية وصعوبة مواجهة الجزيرة بعد غد الخميس، ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، خاصة بعدما قام الجزيرة بتدعيم صفوفه بلاعبين على مستوى عال خلال "الميركاتو الصيفي"، سواء كانوا من اللاعبين المواطنين أو الأجانب.

وقال: "سعينا خلال الأيام الماضية، على تجهيز اللاعبين للقيام بعمل جيد خلال المباراة، ولدينا الثقة الكبيرة في تحقيق الفوز باللقاء، مع معرفتنا تماماً بمدى الصعوبة التي تنتظرنا، لأنها أمام منافس مباشر لنا في الصراع على درع الدوري، وكل منا بالتالي يسعى إلى تحقيق الفوز".

وعن مدى تأثر الجزيرة بالخسارة الأخيرة من الوحدة أمام شباب الأهلي، أوضح المدرب: "تلك الخسارة، ستعطيهم الحافز الأكبر لتحقيق الفوز، وهذا دائماً حال الفرق الكبيرة في أعقاب أية خسارة، ونحن بدورنا نبحث عن مواصلة العروض القوية واستمرار الانتصارات، مع استمتاع الجمهور بكرة قدم راقية، واللاعبين هم أصحاب الإنجاز هنا، وليس أحد آخر".

وحول غيابات شباب الأهلي، قال: "انضم عبد العزيز صنقور، إلى التدريبات، ولكنه ليس جاهزاً للمشاركة في المباريات، ومانع محمد ومحمد سبيل في مرحلة الاستشفاء، ويغيب ماجد حسن، 4 أشهر بعد إجرائه عملية جراحية في الرباط الجانبي، وغيابه خسارة كبيرة لشباب الأهلي والمنتخب الوطني الأول، ونتمنى عودته سريعاً إلى الملاعب".

وبالنسبة لإمكانية استفادة شباب الأهلي، من نتيجة لقاء الشارقة والعين، أكد أروابارينا، أن الجولة الأخيرة في الدوري تبقى الأهم، وليس المهم من يتصدر في الوقت الحالي، وقال: "تركيزي الآن فقط على فريقي، والبطولة ما تزال في بدايتها، ونحن نتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، ومع البطولة خطوة بخطوة".

وأجاب أروابارينا، على تساؤل عن تألق اللاعب محمد جمعة "بيليه"، ووجود عدد كبير من النجوم في الفريق حالياً، قال: "استغل (بيليه) الفرصة التي حصل عليها جيداً، ولكنه ما يزال يحتاج إلى المزيد من العمل حتى يصل إلى المستوى المطلوب، وهو يعلم ذلك جيداً، ويعلم أيضاً، أن هناك نجوما على مقاعد البدلاء ينتظرون كذلك الفرصة للدخول إلى تشكيلة الفريق بأرض الملعب".