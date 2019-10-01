استريبل: مواجهة شباب الأهلي "رد اعتبار" للخسارة أمام الوحدة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال الهولندي يورغن استريبل مدرب فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة إن التحضيرات تسير بشكل جيد، استعداداً لمواجهة شباب الأهلي، والمباراة بمثابة رد اعتبار وتعويضاً للخسارة في الجولة الماضية أمام الوحدة، وبغرض تحسين وضعية الفريق في قائمة الترتيب.

وتترقب الجماهير مواجهة من العيار الثقيل تجمع الجزيرة وشباب الأهلي على استاد محمد بن زايد بعد غداً في الجولة 3 للدوري، وتأتي حماسية في ظل جماهيرية الفريقين، بجانب تراجع الجزيرة إلى المركز 7 برصيد ثلاث نقاط، بينما يتصدر شباب الأهلي بالعلامة الكاملة 6 نقاط.

وأوضح ستريبل أن فريقه لم يكن سيئاً أمام الوحدة بل كانت المواجهة "سيجال"، وقد أغلق الجهاز الفني واللاعبين ملف الخسارة الماضية بعد تصحيح الأخطاء، والتركيز في كيفية الفوز على شباب الأهلي والعودة مجدد إلى سكة الانتصارات، ومشيراً إلى أن الفريق كامل العدد ولا يعاني من غيابات.

وأضاف المواجهة لن تكون سهلة، حيث يضم الخصم لاعبين مميزين على مستوى المواطنين والأجانب، ولديهم استقرار في الجهاز الفني منذ الموسم الماضي.

وعن ماتم تداوله على "السوشيال ميديا" برحيله عن الجزيرة في ظل عدم رضاء البعض عن مستوى الفريق، قال: لا أتابع ما يقال ولست مهتما بل تركيزي على فريقي وكيفية حصد النقاط.