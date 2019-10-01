"الانضباط" تغرّم 4 أندية 33 ألف درهم

المصدر: دبي -العوضي النمر

غرمت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها مساء برئاسة المستشار سعيد الحوطي 4 أندية مبلغ 33 ألف درهم نتيجة مخالفات متعددة، حيث غرمت الجزيرة 15 ألف درهم لنزول جماهيره أرض الملعب، مما أدى لتوقف مباراته تحت 16 سنة حوالي 6 دقائق.

كما قررت إيقاف لاعب عجمان سلطان محمد إبراهيم مباراة وتغريمه 10 آلاف درهم للتفلظ على لاعب فريق منافس، ومعاقبة لاعب الفجيرة تحت 17 سعود المسماري مباراتين وتغريمه ألفي درهم للتلفظ تجاه حكم مباراة فريقه في دوري الناشئين، ومعاقبة لاعب بني ياس للاشبال نايف مبارك 4 مباريات وتغريمه ألفي درهم لاعتدائه على لاعب متافس، وتوجيه عقوبة الإنذار لمساعد مدرب بني ياس عبدالله كرم وتغريمه 4 آلاف درهم لتلفظه ضد حكم المباراة.

وقال المستشار حمدان الزيودي نائب رئيس لجنة الانضباط إن اللجنة وجهت عقوبة لفت النظر لأندية النصر والعين والوصل وخورفكان وشباب الأهلي والشارقة والظفرة بسبب عدم تواجد طبيب خلال مباراة فريقم تحت 21 سنة، منوها إلى تزايد العقوبة في حال تكرار المخالفة.