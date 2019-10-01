حمد الحمادي: الوصل بوابتي إلى «الأبيض»

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلن نادي الوصل رسمياً عن ضم المدافع حمد الحمادي، قادماً من نادي اتحاد كلباء، في صفقة اللحظات الأخيرة لـ «الإمبراطور» الذي يعاني من نقص في خط الدفاع عقب الإصابة الأخيرة التي لحقت بمدافعيه عبدالرحمن علي، وخالد سبيل، مما دفع مدرب نادي الوصل الروماني لورينت ريجيكامب للطلب من إدارة النادي التعاقد مع مدافع جديد. وانضم حمد الحمادي أمس إلى تدريبات الفريق استعداداً للقاء المرتقب أمام عجمان الجمعة المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثالث لدوري الخليج العربي.

وقال الحمادي: انضمامي إلى نادي الوصل أعتبرها تجربة جديدة وكذلك مسؤولية ملقاة على عاتقي، لذا سوف أقدم كل ما لدي مع الإمبراطور، كما تمنى حمد الحمادي بأن يكون ظهوره مع الوصل هو البوابة للانضمام إلى المنتخب الوطني.

وتقدم حمد الحمادي عبر تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي» بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي اتحاد كلباء ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، وإلى إدارة النادي على دعمهم المتواصل له طوال فترة لعبه في صفوف الفريق، وعلى ما قدموه له من دعم خلال الموسم الماضي، وقال: اتحاد كلباء سيظل في القلب، وكل المنتمين له هم بالنسبة لي عائلة و لدي ذكريات لا تنسى مع الجميع، كما تقدم مدافع نادي الوصل الجديد، بالشكر الجزيل إلى إدارة نادي الوصل على الثقة التي وضعتها إدارة النادي فيه، آملاً بأن يساهم في تحقيق النتائج الإيجابية مع «الإمبراطور».