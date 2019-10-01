4 لاعبين يثيرون الجدل في الجولة الثانية

المصدر: دبي- العوضي النمر

أثار 4 لاعبين الجدل في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي لكرة القدم، حيث اهتم خبراء التحليل ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» بحكاياتهم سواء الإيجابية أو السلبية مع فرقهم، ما كان له الأثر في نتائج الفرق، والبداية بالثنائي ياسر سالم مدافع الفجيرة، ومحمد العطاس مدافع الجزيرة، بعد أن سجلا هدفين بطريقة عكسية في مرمى فريقيهما.

وهز ياسر سالم مدافع الفجيرة شباك فريقه بطريق الخطأ أمام شباب الأهلي، الذي حقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، حافظ بها على تصدره لقمة الدوري، فيما سجل محمد العطاس لاعب الجزيرة هدفاً عكسياً في الوقت القاتل من زمن مباراة فريقه أمام الوحدة في ديربي العاصمة، ما أسهم في منح الوحدة نقاط المباراة الثلاث، بعد تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في واحدة من أفضل مباريات الدوري، ما جعل جماهيره تتناسى الخسارة الأولى من الفجيرة، وتحتفل بالانتصار في البطولة الخاصة مع جارهم.

شباك التميمي

ويعد عبد الله التميمي حارس الفجيرة من أبرز اللاعبين الأكثر جدلاً ونقاشاً لمستواه بين العديد من الخبراء والمتابعين، بعد أن استقبلت شباكه 5 أهداف أمام شباب الأهلي رغم محافظته على نظافة شباكه في مباراة الوحدة في الجولة الأولى، وفي المقابل يعد التميمي صاحب أكبر عدد من التصدي للكرات هذا الموسم، حيث تصدى لـ 9 تسديدات من لاعبي الفرق المنافسة، خلال مباراتي فريقه أمام الوحدة وشباب الأهلي. وفي الوقت نفسه فإن مرمى كلباء مني بستة أهداف في الجولتين الماضيتين، ولكنها ليست في حارس مرمى واحد بل في حارسين، هما جمال السراح ويوسف عبد الله.

تألق

ومن الجانب السلبي ننتقل إلى الجانب الإيجابي ففي فريق شباب الأهلي يواصل المخضرم يوسف جابر النجم العائد لصفوف الفريق بعد طول غياب، التألق صانعاً الفارق بشكل واضح لفريقه منذ المشاركة معه في منافسات دوري الخليج العربي، وبات يوسف جابر أكثر لاعبي المسابقة صناعة للأهداف حتى الآن، وارتفع رصيده إلى 3 تمريرات حاسمة بعدما صنع هدفين في مباراة فريقه أمام حتا، وسجل هدفاً، كما صنع هدفاً في مباراة فريقه أمام الفجيرة.

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حصل بني ياس على 4 بطاقات صفراء في مباراته أمام الظفرة، وهو أكبر عدد من البطاقات حصل عليه فريق خلال الجولة، ووصل إجمالي البطاقات التي حصل عليها السماوي حتى الآن إلى 6 إنذارات.