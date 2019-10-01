12 فريقاً في دوري المؤسسات الحكومية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق يوم الاثنين المقبل، مباريات دوري المؤسسات الحكومية لكرة القدم والتي تقام مبارياتها باستاد سلطان بن زايد في أبوظبي، بمشاركة 12 فريقاً، وهي أولى بطولات اتحاد المؤسسات في الموسم الجديد، وتفتتح البطولة بمباراتين، حيث يلتقى في الأولى أكاديمية المستقبل والكابتن الرياضية، وتجمع الثانية ليدر سبورت والدفاع المدني، وفقاً لما أسفرت عنه مراسم قرعة البطولة التي أقيمت بمقر الاتحاد، برئاسة محمد جاسم المهيري المدير الفني للاتحاد، ومحمد الجوهري المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد من ممثلي الفرق المشاركة.

ونقل المهيري، تحيات سيف بن أحمد الهاملي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، للفرق المشاركة، متمنياً أن تحقق البطولة السنوية النجاح المتوقع لها، مؤكداً على خصوصية تلك البطولة.