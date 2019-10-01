الإصابة تبعد الكمالي 4 أسابيع عن الوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

انضم حمدان الكمالي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، إلى قائمة المصابين، وأثبتت الفحوصات الطبية، إصابته في كاحل القدم، وسيغيب نحو 4 أسابيع قبل العودة للمشاركة في المباريات، ولن يشارك في مباراة «العنابي» و«السماوي» يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من الدوري.

وكان الكمالي تعرض للإصابة في ديربي الوحدة والجزيرة، وهي الإصابة الثانية له خلال فترة قصيرة.

وتضم قائمة المصابين في فريق الوحدة، بجانب الكمالي، كلاً من أحمد راشد وحسين عباس، فيما تعافى المهاجم الشاب عبد الله أنور، ومن المنتظر أن ينضم للتدريبات الجماعية.