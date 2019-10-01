الكرة النسائية.. خطوة إلى الأمام

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تشهد كرة القدم النسائية، تقدماً ملحوظاً، هو ثمرة الاهتمام الذي توليه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، لهذه الشريحة، وحرصها على نشر اللعبة في أوسع نطاق، واستقطاب اللاعبات من مختلف الإعمار، وجاءت خطوة نادي بني ياس الأخيرة، بالإعلان عن تكوين فرق نسائية، بالتعاون مع الأكاديمية واتحاد الكرة، لتشكل بداية مهمة جداً نحو نشر اللعبة في الأندية، قبل إطلاق منافسة قوية في وقت قريب، خاصة بعد كشف مصادر عن وجود نادي ثاني في أبوظبي، أكمل خطوة مماثلة لتكوين فرق نسائية، سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

ومن واقع الدعم الذي تجده المرأة الإماراتية في شتي المجالات، وجهود لجنة كرة القدم للسيدات بالأكاديمية واتحاد الكرة القدم، يتوقع أن تشهد اللعبة قريباً انتشاراً واسعاً، ومنافسة لا تقل أهمية عن دوري الخليج العربي.