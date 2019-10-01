9 أندية في ورشة تراخيص أندية «الهواة»

المصدر: دبي- العوضي النمر

ينظم اتحاد الكرة، ورشة عمل اليوم لأندية الدرجة الأولى، عن آلية نظام التراخيص، الذي سيتم تطبيقه لأول مرة على أندية الأولى «الهواة»، بهدف تضييق الفجوة بين الهواة والمحترفين، ويحضر الورشة ممثلو 9 أندية، هي دبا الحصن، العروبة، الذيد، دبا، الإمارات، الحمرية، البطائح، فيما اعتذر عن عدم المشاركة ناديا مسافي ومصفوت.

وتهدف الورشة، لمساعدة الأندية على تطوير مستواها الفني والإداري، وفقاً للمعايير الخمسة المحددة من لجنة الترخيص، وهي «الرياضي، البنية التحتية، شؤون العاملين، الشؤون القانونية، والشؤون المالية».