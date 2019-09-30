مناقشة آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم للسباحة "أبوظبي 2020"

المصدر: وام

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسباحة "أبوظبي 2020" اجتماعها الأول بعد اعتماد تشكيلها من قبل سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك لاستعراض خطط مراحل العمل التنظيمي والبدء بتهيئة التحضيرات كافة والتنسيق مع جميع الجهات والمؤسسات في التعاون ودعم الحدث والترويج له والاستفادة من إرث البطولة العالمية التي ترسخ ريادة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة.

ترأس الاجتماع، الذي عقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني الأمين العام للمجلس رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بحضور الأعضاء عبدالله محمد الوهيبي مدير البطولة، وخليفة بطي الشامسي، وطلال مصطفى الهاشمي، ومحمد علي البادع، وحميد عبدالله، وسلطان سيف السماحي، و أحمد إسماعيل الحوسني، وأحمد عبدالله القبيسي، وسيف الظاهري، وصهيب عبدالله المرزوقي، وسالم سلطان المعمري، ومطر سعيد النيادي.

وناقشت اللجنة في أجندة أعمالها الخطة الاستراتيجية للبطولة الذي تقام في أبوظبي خلال شهر ديسمبر من عام 2020 تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباحة "فينا"، على مدار 9 أيام وتشهد استضافة المؤتمر العالمي للألعاب المائية والمؤتمر الطبي الرياضي ودورة لكبار المدربين وورش عمل مكثفة، إلى جانب مسابقات بطولة العالم للسباحة.

واستعرضت اللجنة مسار الخطط الفنية واللوجستية والتسويقية والإعلامية والأمنية والفعاليات المصاحبة والشؤون المالية والطبية بجانب المبادرات المجتمعية التي تقام بالتزامن مع الحدث.

واطلعت اللجنة المنظمة على تفاصيل الزيارة الميدانية التي قام بها وفد الاتحاد الدولي للسباحة لأبوظبي برئاسة كرونيل ماركوليسكو المدير التنفيذي للاتحاد وجواكيم بوجول رئيس لجنة المرافقة وبيتر هول عضو لجنة النقل التلفزيوني وبافيل ميدفيديف عضو لجنة المؤتمرات.

وتضمنت تلك الزيارة، زيارات للمسبح الأولمبي في مدينة محمد بن زايد و عدد من المنشآت الرياضية في أبوظبي ومتابعة الفنادق المقترحة لسكن الوفود العالمية ولقاء مع مجلس أبوظبي الرياضي لبحث مستجدات المراحل التنظيمية.