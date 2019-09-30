يوسف جابر يحصد أولى جوائز «فانتاسي دورينا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تسلم مدافع نادي شباب الأهلي يوسف جابر، جائزة لاعب الأسبوع عن الجولة الأولى من مسابقة فانتاسي دوري الخليج العربي، جاء ذلك قبل انطلاق مباراة فريقه أمام الفجيرة على استاد راشد في الجولة الثانية من دورينا.

ويوسف جابر العائد حديثاً من بني ياس إلى ناديه السابق شباب الأهلي كان قد حصد 18 نقطة في الجولة الافتتاحية من الدوري بعد أن أحرز هدفاً، وصنع هدفين وساعد فريقه في الحفاظ على نظافة شباكه ليخرج شباب الأهلي منتصراً على حتا 3-0 ويتصدر الظهير الأيسر ترتيب اللاعبين في فانتاسي دورينا في أولى جولات المسابقة، وتقوم رابطة المحترفين الإماراتية بتكريم اللاعب صاحب أعلى عدد من النقاط في كل جولة من فانتاسي دورينا بتسليمه درعاً قبل بداية مباراة فريقه في الجولة التالية.