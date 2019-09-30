الكتبي: بداية «البطائح» بالكأس تبشر بالخير

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

وصف حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، بداية فريقه في عالم كرة القدم «بالصحيحة»، وذلك عقب تحقيق فريقه للفوز الرسمي الأول على نظيره الحمرية بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الأولى من تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليتربع البطائح الوافد الجديد لدوري «الهواة» على صدارة المجموعة الثانية، بجانب الإمارات، ولكليهما ثلاثة نقاط، وأشار الكتبي في تصريح لـ «البيان الرياضي»، إلى أن الانتصار التاريخي الأول للفريق يبشر بالخير، وأشاع البهجة وسط جمهور النادي وأهالي المنطقة، خصوصاً أنه تحقق ضمن بطولة عزيزة وغالية على الجميع، لافتاً إلى أن الفريق تم تكوينه قبل شهرين من الآن، ويطمح لأن يكون رقماً صعباً في قادم المواسم، وقال: لن نستعجل الصعود لدوري الأضواء والشهرة، إلا بعد إكمال بنيان أركان الفريق الأول، منوهاً بأن التشاور بين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة سهل المهمة، ولذا، هناك اتفاق تام على تعيين الجهاز الفني بقيادة المصري طارق السيد ومعاونيه، إلى جانب الاستعانة بلاعبين من أصحاب الخبرات، والتعاقد مع الأجانب، وتم تشكيل لجنة كروية لدراسة كل هذه الأمور.

وحول مباراة البطائح ضد الحمرية، أشار الكتبي إلى أن لاعبي فريقه قدموا مباراة كبيرة، وكانوا عند حسن ظن جمهور النادي، مشيراً إلى أن الأهداف التي تم تسجيلها في مرمى الحمرية، كانت ملعوبة، ووفقاً لخطط المدرب، منوهاً بأن الفرحة الأولى لا تضاهيها فرحة، وأعود وأكرر أن الفوز تحقق في مسابقة أغلى الكؤوس، وهذه وحدها تكفي، معرباً عن أمله في أن يواصل اللاعبون بذات الأداء في قادم المباريات.