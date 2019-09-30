مارفيك يعلن القائمة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - العوضي النمر

من المتوقع أن يعلن الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني قائمة «الأبيض»، نهاية الأسبوع الجاري، قبل انطلاقة الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، والتي ستقام يومي الخميس والجمعة المقبلين، استعداداً للقاء إندونيسيا يوم 10 أكتوبر المقبل، على ستاد آل مكتوم في نادي النصر، في الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخبات فيتنام وتايلاند وإندونيسيا.

تعديل طفيف

وتضم القائمة 26 لاعباً، ومن المتوقع أن تشهد تعديلاً طفيفاً في أسماء بعض اللاعبين، على ضوء الإصابة التي تعرض لها علي سالمين في مباراة فريقه الوصل أمام العين، وحمدان الكمالي في مباراة فريقه أمام الجزيرة، ومشاركة طارق أحمد في دورة خاصة بعمله، ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني المعاون بالاطمئنان على هؤلاء اللاعبين ومدى جاهزيتهم للانضمام إلى الأبيض خلال الفترة المقبلة قبل إعلان القائمة، فيما تبدو حظوظ الثنائي «بيليه» محمد جمعة لاعب الأهلي، وعامر عبد الرحمن لاعب الجزيرة كبيرة للانضمام إلى قائمة الأبيض خلال التجمع المقبل.

وصول مارفيك

ويصل الهولندي فان مارفيك إلى البلاد صباح الأربعاء المقبل، حيث سيعقد اجتماعاً مع الجهاز الفني المعاون، من أجل الوقوف على كل خطوات العمل خلال الفترة المقبلة، والاستعداد لتجمع الأبيض يوم 5 أكتوبر المقبل، عقب انتهاء منافسات الجولة الثالثة، التي سيحرص المدرب على متابعة عدد من مبارياتها، من الملعب، منها لقاء الشارقة مع العين للتعرف على مستوى اللاعبين المختارين في القائمة من الفريقين، والوقوف على جاهزيتهم، ويذكر أن الجهاز المعاون للمدرب مارفيك تابع جميع مباريات الجولتين الماضيتين، وأبدوا إعجابهم بالمستوى الطيب الذي ظهر عليه اللاعبون، وظهور الفرق الكبرى بمستوى طيب، ما يفيد المنتخب خلال المرحة المقبلة، فيما يقوم اتحاد الكرة بعمل التجهيزات الخاصة بإقامة مباراة إندونيسيا مع الأبيض يوم 10 أكتوبر، والتي ستقام بحضور جماهيري.