30 % من مدرجات الشارقة للعيناوية

المصدر: الشارقة - عز الدين جاد الله

خصصت إدارة نادي الشارقة 30% من مدرجاته لجمهور نادي العين، في المواجهة القوية التي تجمع الفريقين، يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم، ويدخل الشارقة المباراة بتشكيلته الأساسية بعد أن أمضى المدافع حسن صالح عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات، وتماثل ماجد سرور للشفاء التام بعد تعرضه لكدمة بسيطة في القدم، حيث يحتاج العنبري إلى كل العناصر في مواجهة العين الصعبة، وعقدت شركة كرة القدم اجتماعها الدوري الثاني للموسم الرياضي الحالي، برئاسة محسن مصبح، حيث ناقش الاجتماع متطلبات المرحلة المقبلة ووجّه بالتخطيط الشامل ورصد كل الاحتياجات والعمل بروح الفريق الواحد، وراجع تسهيل استضافة حفل افتتاح الدورة العربية للأندية، كما وافق على إعارة لاعبه حمدان المنصوري «21» سنة إلى نادي دبا الحصن.