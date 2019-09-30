لازارييف.. عاشق رفع الأثقال وهوكي الجليد

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

لأن الرياضة واحدة من المجالات التي تعزز العلاقات بين البلدان وتقرب بين الشعوب، فقد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العمل السياسي، إذ هناك العديد من السياسيين الذين يحرصون على متابعة وممارسة الرياضة بشكل مستمر والسعي نحو توطيد العلاقات بين الدول من خلالها.

ويفغيني لازارييف قنصل جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة أحد هؤلاء السياسيين الذين يؤمنون بأن الرياضة تسهم في التعاون الوثيق بين الدول وتعد انعكاساً إيجابياً للعلاقات السياسية، وبخلاف دوره السياسي فإن لازارييف يعد عاشقاً لرياضة رفع الأثقال وأحد ممارسيها في السابق كونها رياضته المفضلة بجانب رياضة هوكي الجليد التي تشتهر بها بيلاروسيا.

ويقول لازارييف إن الإمارات وبيلاروسيا لديهما تعاون وثيق منذ سنوات في المجال الرياضي، خاصة في هوكي الجليد، وهي الرياضة التي لم تكن معروفة قبل سنوات طويلة في الإمارات إلا أنها في السنوات الـ 8 الأخيرة تطورت كثيراً في الدولة وأصبح التعاون وتبادل الخبرات بين بيلاروسيا والإمارات في تلك الرياضة أكبر في ظل اهتمام الإمارات بهوكي الجليد، ما أسهم في كونها واحدة من أفضل الدول الآسيوية في تلك الرياضة.

تميز

ويضيف: «رأينا في السنوات الأخيرة فرقاً من بيلاروسيا تحضر كثيراً إلى الإمارات، ولاعبين يلعبون في فرق إماراتية في هوكي الجليد، وهو انعكاس كذلك للعلاقات المتميزة بين البلدين في كل المجالات الحياتية، خصوصاً وأن الرياضة ليست استثناء من علاقات الدول، ولها جانب سياسي مهم يعزز من تلك العلاقات، لا سيما وأن الإمارات تسعى دائماً للتفوق والتطور الرياضي».

وكشف لازارييف أنه اعتاد ممارسة رياضة رفع الأثقال كونها كانت رياضته المفضلة، بالإضافة إلى استمتاعه بمشاهدة مختلف الألعاب الرياضية الجماعية مثل كرة القدم واليد والسلة سواء على صعيد منافسات الرجال والسيدات، مشيراً إلى أنه كان متابعاً وداعماً ومشجعاً لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم خلال استضافة الدولة لمنافسات كأس آسيا التي أقيمت في شهر يناير الماضي.

تشجيع

ويقول لازارييف: «بالطبع كنت مشجعاً للمنتخب الإماراتي ومتابعاً جيداً لمبارياته في كأس آسيا الأخيرة، ربما لم تحصل على البطولة، لكن الإمارات كان لديها فريق جيد، وأتمنى أن تحقق أهدافها في المستقبل»، لافتاً إلى أن أي إنسان عادي حتى ولو لم يكن محترفاً لأحد الرياضات فإن ممارستها هي أسلوب حياة يسهم في الصحة العامة ووجود مجتمع صحي قادر على مواجهة متطلبات الحياة.

إشادة

وأشاد لازارييف بالمبادرة التي أطلقها مجلس أبوظبي الرياضي مؤخراً بإقامة بطولة أبوظبي للألعاب الجماعية التي ستشهد مشاركة فرق من بيلاروسيا في الكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة، مؤكداً أنها تجربة في غاية الأهمية تكسب الفرق المشاركة الاحتكاك القوي والمزيد من الخبرات والفرص الإيجابية التي ستعود من هذا التجمع الرياضي الهادف في كل مسابقة، كما أنها تشكل تحضيراً مهماً أمام اللاعبين والكوادر التدريبية للأندية المشاركة للمشاركة في المسابقات والبطولات المحلية والدولية خلال الموسم، مشدداً على أن بيلاروسيا تسعى دائماً لتعزيز علاقاتها مع الإمارات على الصعيد الرياضي من خلال الزيارات المستمرة للأندية والفرق الرياضية ومشاركاتها في البطولات المختلفة سواء في الإمارات أو بيلاروسيا.