«ميركاتو» الصيف يغلق أبوابه اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

يغلق «ميركاتو اللاعبين» الصيفي للاعبي كرة القدم أبوابه في الخامسة من مساء اليوم، بعد أن استمر ساخناً طوال الأشهر الثلاثة الماضية، وتحديداً في 7 يوليو الماضي، وشهدت تلك الفترة 145 من صفقات قيد اللاعبين سواء المواطنين أو الأجانب، بصفوف الأندية المحترفة، خلاف صفقات أندية الهواة، وتتسارع خطوات مسؤولي الأندية من أجل إنهاء التعاقدات قبل غلق باب القيد مساء اليوم، ويعاد فتح باب القيد في المرحلة الشتوية، وتبدأ من 7 يناير إلى 3 فبراير.

معرفة

ومع إقامة جولتين من دوري الخليج العربي للأندية المحترفة، وقفت الأندية على مستوى لاعبيها سواء من المواطنين أو الأجانب، وقامت بتقييم الموقف كاملاً، وبناء عليه قام بعضها بعملية استبدال أو قيد جديد خلال الأيام الماضية، وهناك أندية مستقرة في تعاقدات لاعبيها، فيما تعرضت أندية لحالات إصابة لعدد من لاعبيها، وهذه الإصابات تحتاج إلى عملية استبدال سريعة، والتعاقد مع لاعبين جدد قبل غلق باب القيد اليوم، كما تسعى بعض الأندية إلى إتمام تعاقداتها وسد النقص بصفوفها خلال الساعات المتبقية على عملية القيد.

جهد مكثف

وكثفت الأندية اتصالاتها خلال الساعات الماضية من أجل إنهاء الصفقات وضم لاعبين جدد لصفوفها، حيث تدور مفاوضات لانتقال عدد من اللاعبين سواء على صعيد الإعارة أو الانتقال النهائي، كذلك تدور مفاوضات بين ناديين من أجل إعادة لاعب مواطن مرموق ومن المنتظر أن يحسم الموقف خلال الساعات المقبلة، وينتظر أن تتبلور عدة صفقات خلال الساعات القليلة المقبلة، التي تسبق عملية إغلاق باب القيد.

اليوم الأخير

مشهد اليوم الأخير في الميركاتو الصيفي تتسارع فيه خطوات الأندية المهددة بالعودة لدوري الهواة، والتي تسعى لتوفيق أوضاعها وتدعيم صفوفها بلاعبين متميزين قبل غلق باب القيد الصيفي، وتسعى تلك الأندية إلى إبرام صفقات إعارة من الأندية الكبرى من أهل القمة والتي يتوافر لديها عدد من اللاعبين، لذلك شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعاً في قيمة تلك التعاقدات، وخاصة أن عدد اللاعبين الذين يمكن أن ينضموا لأندية أخرى قليل، وبالتالي فإن التعاقد معهم يكون مكلفاً مادياً.

فرصة أخيرة

وهناك فرصة أخيرة أمام الأندية التي لن تستطيع الالتحاق بصفقات جديدة في اليوم الأخير للميركاتو الصيفي، حيث تشير اللوائح إلى أنه تجوز الموافقة على تسجيل اللاعب المحترف «فقط» خارج فترتي التسجيل إذا انتهى عقد اللاعب مع ناديه قبل نهاية فترة التسجيل وذلك خلال 21 يوم عمل من انتهاء إحدى فترتي التسجيل وضمن العدد المسموح بتسجيله. فيما أكدت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، أنه لا يوجد استثناء في تمديد وقت قيد اللاعبين، والذي يتم إلكترونياً، حيث سيتم غلق باب القيد في نهاية العمل عند الخامسة من مساء اليوم، وسيتم غلق النظام الإلكتروني بشكل أتوماتيكي في الموعد المحدد.

متابعة

وسيقوم عدد من أعضاء لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالتواجد في مقر اتحاد الكرة لمتابعة عملية القيد الأخيرة للاعبين بمختلف الأندية، للوقوف على أية أمور تطرأ وتستوجب التدخل السريع من أعضاء اللجنة، وطلبت اللجنة من الأندية دقة إدخال المعلومات في النظام الإلكتروني لقيد اللاعبين حتى تمر إجراءات القيد من دون أية أمور تحد من سلامة القيد.