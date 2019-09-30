فريد علي: اليقظة والتركيز سر نجاح الحكام

المصدر: دبي- العوضي النمر

أشاد الحكم الدولي الأسبق فريد علي بمستوى وأداء الحكم حمد علي يوسف خلال إدارته لقاء «الكلاسيكو» بين الزعيم العيناوي والإمبراطور الوصلاوي، حيث تألق الحكم بشكل متميز، وكان أحد نجوم اللقاء، وقال هذا ليس بغريب على حمد يوسف الذي نجح في إدارة العديد من مباريات القمة خلال الموسم الماضي، والذي يعد من أفضل المواسم التي أداها، وقال فريد علي إن ابتعاد حمد يوسف عن الشارة الدولية لا يقلل من كفاءته وتميزه.

تألق

وأشاد فريد علي بمستوى قضاة الملاعب خلال الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، حيث واصل الحكام تألقهم للأسبوع الثاني على التوالي، بفضل تركيزهم العالي ويقظتهم عند إدارة المباريات، ووجود الخبير التحكيمي علي الطريفي، لذلك لم نرَ أية أخطاء ممكن أن يكون لها تأثير سلبي في نتائج المباريات، رغم التدخل القليل من حكم فار خلال منافسات الموسم الحالي نتيجة التركيز العالي من حكام الساحة ومساعديهم.

معنويات

وأضاف الدولي الأسبق فريد علي: إن وجود الخبير التحكيمي علي الطريفي ساهم في رفع معنويات الحكام، بعد أن قام بالاستعانة بعدد من خبراء التحكيم في العالم لإلقاء محاضرات تعليمية للحكام، وتنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة والتي صقلت مهارة الحكام خلال الفترة الماضية وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على أدائهم خلال المباريات.

ملاحظات

شهدت مباراة الوحدة مع الجزيرة تدخلاً خاطئاً من تقنية الفيديو وكان قرار الحكم الدولي محمد بالاحتساب صحيحاً، كما كان قرار الحكم صحيحاً بعدم احتساب ركلة جزاء للجزيرة، ولكن يؤخذ على الحكم أنه لم يحتسب ركلة جزاء للوحدة وكان يجب على حكم الفيديو التدخل لتصحيح الوضع.

كما شهدت مباراة خورفكان مع حتا تدخلاً صحيحاً من مساعد الحكم بإلغاء هدف لخورفكان بداعي التسلل، ووفق الحكم أحمد عيسى درويش في احتساب ركلة جزاء لعجمان نتيجة دفع محمود خميس لاعب عجمان حسين عبدالرحمن، وتدخلت تقنية الفيديو بشكل صحيح لإلغاء هدف النصر الثاني بداعي التسلل.

وللمرة الثانية يقع عجمان ضحية التعديلات الجديدة حيث طالب الفريق بركلة جزاء نتيجة ارتطام الكرة بجسم لاعب من الشارقة ثم لمست يده ووفق الحكم في عدم احتساب الركلة ويبدو أن لاعبي كلباء في حاجة للتدريب على التعديلات الجديدة.