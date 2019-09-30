وفاء الجماهير يزيّن مدرجات الشارقة وكلباء

المصدر: كلباء - محمد فضل

شهدت مدرجات فريقي كلباء والشارقة لمسات وفاء من جماهير الفريقين وارتفعت في مدرجات كلباء لافتات «خلف النمور أوفى جمهور»، و«لن تسير وحدك» وفي مدرجات الشارقة وضع أنصار الفريق لافتات «خلف البطل أوفى جمهور»، و«مع الفريق حتى التتويج» ليفوز مشجعو الفريقين بلقب الوفاء، كلٌّ على طريقته الخاصة.

من ناحية أخرى ورغم عدم اختياره من قبل المدرب عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة لخوض مباراة فريقه أمام كلباء، إلا أن طارق الخديم لاعب الشارقة تمكن من كسب رهان شقيقه عمر الخديم ظهير أيسر كلباء الذي كان واثقاً من فوز «النمور» على بطل الدوري، لكن الرياح أتت بما لا يشتهي جمهور كلباء الموجود بغزارة في المدرجات التي صبت جام غضبها عقب نهاية المباراة على المدرب الإيطالي فيفياني لفشله في قيادة فريقه للفوز منذ الجولات الأخيرة للموسم الماضي مواصلاً تخبطه ليتعرض الفريق لأربع هزائم، اثنتان في الكأس ومثلهما في الدوري لينفد صبر الإدارة وتستجيب لطلب الجماهير لتتخذ قرار إقالة المدرب ومعاونيه عقب الهزيمة من الشارقة.

مهارات

قدم البرازيلي إيغور كورنادو محترف الشارقة لمسات رائعة خلال مباراة فريقه وكلباء، بأسلوب لعبه السلس ومهاراته العالية التي تؤكد معدن ابن السامبا الذي سجل أجمل أهداف الجولة الثانية من الكرة الحرة التي صوبها في زاوية مرمى حارس كلباء لينتزع الآهات وينال الإشادة حتى من جماهير المنافس.