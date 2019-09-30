27 هدفـاً تنعش الشباك ومالابـا صدارة بالثلاثة

المصدر: دبي- العوضي النمر

شهدت الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، غزارة تهديفية، وتم تسجيل 27 هدفاً في 7 مباريات في الجولة، بمتوسط 3.8 أهداف في المباراة الواحدة، وبزيادة 10 أهداف عن إجمالي أهداف الجولة الأولى، وتأتي مباراة شباب الأهلي مع الفجيرة، التي انتهت بفوز الأول 5-1، أكثر مباراة شهدت أهدافاً في الجولة، ويليها مباراة الوحدة مع الجزيرة، التي شهدت تسجيل 5 أهداف، وانتهت بفوز الوحدة 3-2.

ويعد شباب الأهلي صاحب أقوى خط هجوم برصيد 8 أهداف، ويليه العين برصيد 6 أهداف، ثم الشارقة برصيد 5 أهداف، في حين يملك الظفرة أضعف هجوم، برصيد هدف واحد، متساوياً مع النصر والوصل وحتا وخورفكان، وأمّا أكثر فريق اهتزت شباكه حتى الآن، فهو اتحاد كلباء، الذي تلقى 6 أهداف في مباراتين، ثم الفجيرة، وتلقت شباكه 5 أهداف.

ترتيب

ويتصــدر ترتــيب الهدافين لاعب توغو بنيال مالابا لاعب اتحاد كلباء، وسجل 3 أهداف، فيــما يأتي فــي المركـــز الثانــــي كل من محمد جمعة «بيليـــه» لاعب شباب الأهلــي، وريكاردو غوميـــز لاعب الشــارقة، و لابــا كودجو لاعب العــين، ولكل منهــم هدفان.

صدارة

وبالهدف الأول الذي سجله هذا الموسم في مرمى الجزيرة من ركلة جزاء، ارتفع رصيد تيغالي من الأهداف في دورينا إلى 138 هدفاً، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري، الذي يتصدره النجم الأسمر الوصلاوي فهد خميس برصيد 165 هدف، وجاء في المركز الثالث علي مبخوت لاعب الجزيرة، الذي ارتفع رصيده إلى 133 هدفاً، ثم محمد عمر صاحب رصيد 132 هدفاً، ثم الأسطورة عدنان الطلياني برصيد 129 هدفاً، يليه بالمركز السادس عبدالعزيز محمد لاعب الشارقة برصيد 127 هدفاً، ويأتي خلفه في الترتيب الثنائي أحمد عبد الله لاعب العين ويوسف عتيق لاعب شباب الأهلي، ولكل منهما 117 هدفاً، ثم فيصل خليل برصيد 114 هدفاً، والعيناوي جيان 101 هدف، والشرقاوي آندرسون 99 هدفاً.