ابتسامة رازوفيتش في مواجهة غضب باوزير

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

لم يجد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، أفضل من «الابتسامة» التي صاحبتها بعض ملامح الاستغراب، للرد على حالة الغضب التي سيطرت على لاعبه خالد باوزير لحظة استبداله في الجزء الأخير من مباراة بني ياس ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي بزميله العُماني عمر الجساسي اللاعب الذي انضم إلى كشوف فارس الظفرة مؤخراً في خانة المقيم.

وأظهر باوزير في حوار صامت مع مدربه، عدم قبوله بقرار تغييره راسماً حالة الغضب والاستياء عند مغادرته أرضية الملعب، وجلوسه على مقاعد البدلاء من دون مصافحة المدرب كما جرت العادة، لرغبته في مواصلة اللعب والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الفوز خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ثقة

ويتمتع باوزير بثقة المدرب الصربي الذي يعده دائماً أحد مفاتيح اللعب المهمة ويدفع به أساسياً في كل المباريات نظراً للإمكانات الفنية العالية التي يتمتع بها باوزير، لكن رازوفيتش لم يجد خياراً غير استبداله في المباراة، وفقاً لرؤيته الفنية، من دون أن يتوقع أن قراره يمكن أن يغضب لاعبه باعتبار أن ذلك وضع طبيعي وخاصة أن عملية التغيير تمت في الجزء الأخير من زمن اللقاء، لذلك فإن ردة فعل باوزير كانت مفاجئة لدى المدرب الذي أظهر على طريقته الخاصة اندهاشه من عدم مصافحة لاعبه له، من دون أن تكون هنالك ردة فعل سلبية من أحد الطرفين، لكن الجيد بالنسبة للمدرب الصربي أن البديل رغم افتقاده الخبرة لم يخذله خلال الدقائق القليلة التي شارك فيها بتقديم مستوى جيد أكد به رغبته في المشاركة ضمن عناصر التشكيل الأساسي خلال المواجهات المقبلة.