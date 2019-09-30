الشقيقان حبوش.. العقل في الملعب والقلب في «العناية»

المصدر: دبي- علي الظاهري

لم يتمالك لاحج صالح لاعب حتا نفسه، وأجهش بالبكاء بعد نهاية المباراة، التي جمعت فريقه مع خورفكان في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، والتي أقيمت على ملعب اتحاد كلباء، وانتهت بالتعادل 1-1، وتحامل لاحج على نفسه، وقدم مباراة كبيرة مع «الإعصار» رغم دخول والدته العناية المركزة، واحتفظ بسره حتى نهاية اللقاء، ولم يخبر أحداً حتى أقرب الناس إليه شقيقه أحمد، الذي لعب مع الفريق المنافس خورفكان.

وخرج لاحج وأحمد مباشرة بعد نهاية المباراة في سيارة واحدة، وتوجها إلى أبوظبي من أجل الاطمئنان على سلامة والدتهما، التي ما زالت ترقد حالياً في العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة.

لحظات صعبة

المباراة لم تكن سهلة على لاحج صالح وعاش لحظات صعبة طوال الـ 90 دقيقة حسب ما ذكر لـ«البيان الرياضي»، مؤكداً أنه تلقى مكالمة هاتفية من والدته قبل دقائق من نزوله من حافلة الفريق لحظة الوصول إلى ملعب المباراة، وعرف بأنه تم نقلها إلى العناية المركزة، وتكتم على الخبر، وفضل عدم إخبار أي شخص من بينهم شقيقه أحمد، الذي كان يلعب ضده في تلك المباراة، وذلك سعياً إلى الحفاظ على التركيز مع الفريق خاصة، سائلاً الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لوالدته.

وتالق لاحج في صناعة هدف التعادل لحتا وقدم مجهوداً كبيراً قاد إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام منافس مباشر لحتا خارج ملعبه، وحرص على تحية الجماهير بعد نهاية المباراة رغم الظروف التي يمر بها.