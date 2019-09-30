الدوامة تطارد ستريبل وريجيكامب

المصدر: دبي- العوضي النمر

دارت عجلة إقالات المدربين مبكراً في دوري الخليج العربي، فلم يمر سوى جولتين فقط، حتى قام ناديا كلباء والنصر بإقالة مدربيهما، بعد أن فقد كلباء 6 نقاط من العين والشارقة، وتم الاستغناء عن المدرب الإيطالي فابيو فيفاني، وفي أول خسارة للنصر هذا الموسم «أمام عجمان» تمت إقالة البرازيلي زاناردي من تدريب الفريق، ولن يكون الثنائي آخر الضحايا فمؤشر «الدوامة» يشير إلى قرب الإعلان عن ضحايا جدد، وربما يصل عدد الضحايا لرقم الموسم الماضي «11 مدرباً».

ويعد المدرب الروماني لورينت ريجيكامب تحت الميكروسكوب، بسبب البداية السلبية للوصل في أول جولتين، بالتعادل مع النصر سلبياً، والخسارة القاسية أمام العين 1-3، وأبدى عدد من جماهير «الإمبراطور» غضبهم من مردود الفريق تحت قيادة المدرب السابق للوحدة، كما أن مدرب الجزيرة الهولندي يورجن ستريبل ليس بعيداً عن الدوامة، وخاصة بعد خسارة فريقه من الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعرضه لهجوم شديد من جماهير الجزيرة، واتهامه بعدم التوظيف الجيد لإمكانات لاعبيه.

قرعة

وكانت قرعة الدوري قاسية على «النمور»، الذي افتتح المسابقة بمواجهة العين في عقر داره، وقدم اتحاد كلباء مباراة رائعة، وكان قريباً من التعادل، قبل أن يحقق العين الفوز في الوقت القاتل 3-2، كما لعب الفريق في الجولة الثانية أمام حامل اللقب الشارقة، الذي فاز 3-1، ورغم صعوبة المواجهتين على كلباء فإن إدارة النادي فضلت إقالة الإيطالي فيفياني، الذي لم يحقق الفريق تحت قيادته أي فوز منذ بداية الموسم، إذ خسر أيضاً في كأس الخليج العربي أمام النصر 0-3، وأمام الظفرة 2-3.

كما أقدم النصر على إقالة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، بعد الخسارة القاسية، التي تعرض لها «العميد» أمام عجمان 1 - 3، ليصبح رصيده نقطة واحدة في أول جولتين، بعد تعادله مع الوصل سلبياً في الجولة الأولى، وعينت إدارة النصر المدرب الهولندي فيرسلاين، وذلك بشكل مؤقت حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد.