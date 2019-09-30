«الصبر مفتاح البطولات».. حكمة ليوناردو في شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تمكن المهاجم البرازيلي ليوناردو من تحقيق الانسجام مع زملائه بفريق شباب الأهلي، في وقت قصير وتمكن من صناعة مسيرة ناجحة، بعدما تألق مع «فرسان دبي» أمام حتا في الجولة الأولى من الدوري ، ثم أمام الفجيرة في الجولة الثانية، والتي حقق فيها شباب الأهلي فوزاً كبيراً 5-1، وأسهم ليوناردو بشكل واضح في هذا التفوق.



وتشعر جماهير شباب الأهلي، بما يقدمه ليوناردو من جهود مع فريقها، وسعيدة بوجود مثل هذا النجم في صفوف «فرسان دبي»، والذي يسعى بدوره إلى اقتناص درع الدوري هذا الموسم، ، ويبادلهم ليوناردو، السعادة نفسها، ويقول: «أخترت أفضل ناد في الإمارات، وسعيد مع فريقي الجديد، وأشعر أنهم سعداء بي، ووجودي في صفوف شباب الأهلي، طبيعي في عالم الاحتراف، إذ بات من الممكن تغير الأندية واللاعبين من موسم إلى آخر».

ص

وتمنى ليوناردو، البقاء لسنوات طويلة مع شباب الأهلي، وقال: «واثق بقدرة فريقي على تحقيق الانتصارات والألقاب هذا الموسم، ونحن نتقدم من مباراة لأخرى، والمطلوب الصبر على الفريق، لأن الصبر هو مفتاح البطولات لا يزال لدينا الكثير لتقديمه خلال الفترة المقبلة، والتي تنتظرنا فيها مواجهات قوية، بداية من لقاء الجزيرة في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، ونحن نعرف مدى صعوبة المواجهة، وعلى أتم جاهزية لها، وطموحنا تحقيق الفوز، والوصول إلى النقطة التاسعة».