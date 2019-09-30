هذه «عاداتك دورينا».. «الكر والفر» مبكراً !

المصدر: دبي - علي شدهان

يواصل دوري الخليج العربي لكرة القدم في الإمارات، فرض «عادات وتقاليد وأعراف»، لطالما عُرف واشتهر بها، فبعد جولة أولى، تم فيها «قصف قاعدة الملل» بمباريات عالية المستوى فنياً، ونتائج أغلبها مثير، جاءت محصلة الجولة الثانية من البطولة، لعبة «الكر والفر» أو «الشد والجذب»، تظهر مبكراً بين الفرق الـ 14، مقدمة ملتهبة بحرارة صراع ثلاثي الأبعاد بين شباب الأهلي والشارقة والعين، مع انتظار التحاق الضلع الرابع، الوحدة أو الجزيرة، وترقب نهضة القطبين النصر والوصل، فيما المراكز الأخيرة في لائحة الترتيب، تزدحم بـ «سكان» اعتادوا الوجود في مثل تلك المراكز، وفقاً للترشيحات والتوقعات!

إفرازات الجولة

ولم تتوقف إفرازات الجولة الثانية عند ظهور لعبة «الكر الفر» مبكراً في المقدمة والمراكز الأخيرة من لائحة الترتيب العام فحسب، بل اتسعت إلى «عادة وتقليد وعرف» كثيراً ما اشتهر به دوي الخليج العربي في الإمارات، ألا وهو إقالة المدربين بمجرد مرور مباراة أو مباراتين في أحسن الأحوال، وهو ما تجسد فعلياً، عندما بدأت «المقصلة» بالإطاحة بالبرازيلي زاناردي، والإيطالي فيفياني، مدربي النصر واتحاد كلباء، بعدما خسرا بنتيجة واحدة 3/1 أمام عجمان والشارقة على التوالي.

عادة أخرى

عادة أخرى، سارعت في الظهور مبكراً، بعد ختام مباريات الجولة الثانية من البطولة، ألا وهي حالة «الزعل» في مدرجات جماهير عدد من الفرق، خصوصاً العريقة منها، بعد تجرع فرقها مرارة الهزيمة، في مؤشر يوحي بأن القادم من الجولات سيكون أكثر «زعلاً» وجزعاً وضغطاً على إدارات الأندية، في حال عدم تلبية «طلبات» تلك الجماهير، عبر تبني وجهات نظرها في حتمية تعديل مسار فرقها قبل فوات الأوان!

تصريحات وتعليقات

كما بر ز مبكراً «عرف» آخر، كثيراً ما التصق بدوري الخليج العربي في الإمارات، خصوصاً في المواسم الأخيرة، وهو «التصريحات» أو «التعليقات» المتبادلة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بين عدد من مسؤولي فرق البطولة، والأطراف المعنية بها، حيث يظهر تصريح أو تعليق، سرعان ما يقابله رد قد يفوقه بالسخونة والإثارة، ما يشغل الوسط الكروي لأيام بتلك «التصريحات» أو «التعليقات» المتبادلة!

الترتيب العام

وفي ختام مباريات الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، واصل فريق شباب الأهلي تمسكه بقمة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه العريض على ضيفه الفجيرة بخمسة أهداف لهدف، تاركاً المركز الثاني للشارقة بذات الرصيد، وبفارق الأهداف، بعد الفوز على مضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 3 أهداف لهدف، فيما احتل العين المركز الثالث، وبذات الرصيد، وبفارق الأهداف، إثر فوزه المستحق على مضيفه الوصل 3/1.

انفراد عجمان

وانفرد عجمان بالمركز الرابع بأربع نقاط، بعد فوزه الثمين على ضيفه النصر بنتيجة 3/1، مقتحماً مربع الكبار، فيما حل فريقا الجزيرة والوحدة في المركزين الخامس والسادس على التوالي، برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعد خسارة الأول أمام الثاني بنتيجة 3/2، وحل الفجيرة سابعاً برصيد 3 نقاط، بعد هزيمته القاسية أمام شباب الأهلي بـ 5/1، وحل بني ياس في المركز الثامن بنقطتين، بعد تعادله مع الظفرة 1/1.

الوصل تاسعاً

وجاء الوصل تاسعاً بنقطة وحيدة، بعد خسارته أمام العين 3/1، وحل النصر عاشراً بذات الرصيد، إثر خسارته أمام عجمان 3/1، والظفرة في المركز الـ 11 بنقطة وحيدة، بعد تعادله مع بني ياس 1/1، فيما احتل خورفكان المركز 12 بنقطة وحيدة، بعد تعادله 1/1 مع حتا، الذي حل في المركز الـ 13 بنقطة يتيمة، فيما تذيل اتحاد كلباء لائحة الترتيب العام من دون نقاط، بعد تلقيه الخسارة الثانية أمام الشارقة بنتيجة 3/1.

سباق الأفضل

وعلى صعيد سباق الأفضل في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، فرض النجم الإيطالي إيغور كورنادو محترف فريق الشارقة، أفضليته، لدوره البارز والمؤثر جداً في قيادة فريقه الأبيض إلى الفوز على اتحاد كلباء بثلاثة أهداف لهدف، حصة إيغور منها هدف جميل في الدقيقة 41، إضافة إلى إجادته الحاسمة في وسط الميدان.

شوط المدربين

وكرس الكرواتي إيفان ليكو مدرب فريق العين، أفضليته، بعدما نجح في قيادة الزعيم إلى فوز مستحق على مضيفه الوصل بثلاثة أهداف لهدف في «كلاسيكو الإمارات»، وإجادته في التعامل بشكل إيجابي مع مجريات المباراة وتقلباتها، خصوصاً ما يتعلق بالتبديلات التي أثمرت عن فرض الزعيم سيطرته على المباراة، وتسجيله هدفين في الشوط الثاني، الذي غالباً ما يوصف بأنه شوط المدربين.

الجولة الثانية

الوصل والعين 1-3

عجمان والنصر 3-1

اتحاد كلباء والشارقة 1-3

الظفرة وبني ياس 1-1

الوحدة والجزيرة 3-2

شباب الأهلي والفجيرة 5-1

خورفكان وحتا 1-1

الجولة الثالثة

النصر والظفرة 3 أكتوبر

الجزيرة وشباب الأهلي 3 أكتوبر

حتا واتحاد كلباء 3 أكتوبر

الشارقة والعين 3 أكتوبر

عجمان والوصل 4 أكتوبر

الفجيرة وخورفكان 4 أكتوبر

بني ياس والوحدة 4 أكتوبر