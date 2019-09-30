فريق العين لأصحاب الهمم بطل «سوبر الصالات»

المصدر: العين - البيان الرياضي

توج فريق العين لأصحاب الهمم، أول من أمس، بلقب كأس السوبر لخماسيات كرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية، وذلك عقب الفوز على فريق نادي دبي لأصحاب الهمم، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي استضافه نادي الثقة لأصحاب الهمم بالشارقة، بتنظيم لجنة الإمارات لرياضة الصم باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم.

توّج الفائزين الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، رئيس نادي الثقة لأصحاب الهمم، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة العامة للرياضة، وذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، وعبد الله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات.

من جهته، وجّه خالد المدفع، التهنئة لفريق العين، على الأداء الرائع في النهائي، مؤكداً أن إقامة هذه الكأس، سيسهم في تأهيل وإعداد منتخب ينافس خارجياً، وقال: نحن متفائلون بالمستوى الذي شاهدناه، ولدينا أمل كبير في أن تتطور مستويات اللاعبين في النسخ المقبلة، في حين، ثمّن الدكتور طارق سلطان بن خادم، النجاح الذي حققته البطولة، موجهاً التهنئة إلى نادي العين لأصحاب الهمم، لفوزه باللقب، موضحاً أن الفريقين قدما مستوى يليق بنهائي الكأس، كما استمتع الحضور بأجواء حماسية ورياضية رائعة.

بدوره، هنأ ذيبان سالم المهيري، الفريق البطل على الفوز، وكذلك اللجنة المنظمة، على التنظيم الرائع للمباراة النهائية، مشيراً إلى أن بهذا المستوى، سوف نحقق المزيد من الإنجازات، وسنمتلك منتخباً مميزاً ينافس على الصدارة، ويحقق نتائج مميزة، وقال: لدينا أمل كبير في أن تتطور المستويات في النسخ المقبلة.