جمعة سعيد مشرفاً على فريق النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

قرّرت شركة النصر لكرة القدم تعيين جمعة سعيد، عضو مجلس إدارة الشركة، مشرفاً على الفريق الأول خلفاً لثابت سهيل، وتعيين الهولندي روب، مدرب فريق الرديف، مدرباً مساعداً لمواطنه يان فيرسلاين المدرب الجديد للفريق الأول، كما قررت الشركة تعيين رائد عيسى البلوشي مدرباً مواطناً مساعداً لفيرسلاين خلفاً لعلي مراد الذي تم تكليفه بتدريب فريق الرديف.

وبدأ فيرسلاين مشواره رسمياً في قيادة «العميد»، مساء أمس، استعداداً لمواجهة الظفرة لحساب الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي الخميس المقبل. وحصد النصر نقطة واحدة من الجولتين السابقتين.