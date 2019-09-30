«العيناوية».. مبادرة لدعم مرضى القلب

المصدر: العين- البيان الرياضي

يواصل نادي العين، دوره المجتمعي، وترسيخ مفهوم النادي الشامل، الذي لا يقتصر عطاؤه على الجوانب الرياضية، وحرص لاعبو «الزعيم»، جمال معروف ومحمد هلال ومحمد علي شاكر، يرافقهم عبيد الظاهري مسؤول الاتصال المؤسسي بالنادي، أمس، على زيارة مستشفى العين بمنطقة الجيمي، بمناسبة اليوم العالمي للقلب، وقاموا بزيارة مرضى القلب في المستشفى، مقدمين لهم دعماً معنوياً لمواجهة ظروف المرض، وتبادلوا معهم الأحاديث الودية، بجانب توزيع الهدايا «العيناوية».

وأعرب لاعبو العين عن سعادتهم البالغة، بمشاركة مستشفى الجيمي فعاليات «اليوم العالمي للقلب»، وأكد الجميع أن مثل تلك المبادرات الإنسانية، تعبر عن مبادئ النادي الحقيقية وقيمه المؤسسية.