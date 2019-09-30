كوزمين ينفي تدريبه الجزيرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

نفى المدرب الروماني أولاريو كوزمين، الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، عن إمكانية توليه تدريب الفريق الأول للكرة بنادي الجزيرة خلال الموسم الحالي.

وتسربت الأنباء المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إدارة نادي جيانغسو الصيني، والتي قامت بالاستفسار من المدرب حول رحيله عن الفريق لتدريب الجزيرة.

وأوضحت إدارة النادي أن المدرب كوزمين، أكد التزامه بتنفيذ برنامج العمل الموضوع، والمتفق فيه مع الإدارة، والمقرر تنفيذه حتى عام 2022. الجدير بالذكر، أن كوزمين، سبق وتولى تدريب فريقي العين وشباب الأهلي، وحقق النجاح مع الفريقين.